L’actrice de Tinkerbell dit que Peter Pan et Wendy corrigent l’histoire animée problématique de Disney

La première bande-annonce de de Disney film d’action en direct Peter Pan et Wendy a livré un regard controversé sur la prochaine refonte du film d’animation classique de 1953, qui lui-même a été adapté des histoires de Peter Pan de JM Barrie. Le film poursuit la tendance récente à mettre à jour les anciens projets Disney qui ont souvent des stéréotypes problématiques et un manque de représentation en raison de l’époque à laquelle ils ont été réalisés. Dans la nouvelle itération de l’histoire de Peter Pan, Yara Shahidi assume le rôle de Tinkerbell et a récemment parlé à Supplémentaire sur la façon dont la version Disney + corrige les problèmes du film d’animation original. Dit-elle:

« C’est un si beau moment d’entrer dans un conte de fées qui, je pense, compte tellement pour les gens… Je pense que les remakes doivent prouver pourquoi ils valent la peine d’être refaits en premier lieu, et après avoir eu la chance de regarder le film, je penser [David Lowery] le met à jour de manière si naturelle. [He updates it] d’une manière qui semble ajouter au canon de Peter Pan et corrige également subtilement les types de stéréotypes qui sont malheureusement transmis à travers ces contes de fées. Corriger la représentation indigène qui était erronée dans l’animation et dans certaines des versions antérieures.





Peter Pan est l’un des nombreux films Disney avec des problèmes « de l’époque »

Peter Pan est toujours un classique animé très apprécié du coffre-fort de Disney, mais le film est critiqué pour l’inclusion de certains personnages qui sont maintenant considérés comme offensants et dépassés. Lorsque Disney + a fait ses débuts, Peter Pan était l’un des nombreux films Disney plus anciens à recevoir un message d’avertissement pour les téléspectateurs. L’accent était mis sur la représentation des peuples autochtones, qui sont appelés «peaux rouges» dans le film, et chantent même la chanson «What Makes The Red Man Red». Ce n’est qu’une des sections de l’ancien film qui n’apparaîtra pas dans le nouveau remake, mais cela ne signifie pas que les personnages indigènes ont été supprimés. Au lieu de cela, le personnage de Tiger Lily est joué par l’actrice Alyssa Wapanatâhk qui donne vie au personnage d’une manière plus précise et représentative.

Bien qu’il existe de nombreuses possibilités pour les nouvelles versions d’histoires plus anciennes de corriger des opinions et des représentations obsolètes de personnages littéraires, il est également juste d’avoir les versions originales disponibles en tant qu’héritage de la façon dont le monde a évolué au fil du temps. Disney a publié presque tout son catalogue de films plus anciens sur Disney +, bien que certains comme Song of the South aient été complètement supprimés pour être trop offensants dans leurs représentations des Noirs. Cependant, il y a toujours un argument pour savoir si c’est vrai ou si tous les films du passé devraient être là pour être vus et discutés plutôt que enfermés. Malgré ses problèmes, Peter Pan est toujours un classique intemporel pour les nouvelles générations d’enfants aux côtés des nouvelles versions de l’histoire et, dans certains cas, amorce une conversation sur les raisons pour lesquelles certains stéréotypes n’ont plus leur place dans la société.