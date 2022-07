L’actrice de Stranger Things qui pourrait jouer dans un live-action Frozen

in

Une figurine Netflix est choisie par les fans pour remplacer Kristen Bell. De plus, nous vous disons ce qu’Idina Menzel avait à dire sur un nouveau film Disney.

©NetflixUne actrice de Stranger Things est choisie par les fans pour un live-action Frozen.

Ces dernières années, le fort engagement de Disney est centré sur action en direct. Ainsi, des films d’animation qui ont marqué l’enfance de générations entières sont à nouveau portés à l’écran avec des acteurs qui recréent cette histoire mythique. Les longs métrages Princess ne font pas exception, car les nouvelles versions de La Belle et la Bête, Cendrillon, Mulan Soit Aladdin. Est-ce que l’un de Congelé?

Malgré les spéculations, la vérité est que la société Mickey Mouse n’a pas communiqué de plans pour une livraison dans ce format particulier. En réalité, le studio serait en pourparlers pour proposer un troisième film avec les voix de Idina Menzel et Kristen Bell comme Elsa et Anna respectivement. Est-ce que le casting, qui est complété par Jonathan Groff comme Kristoff et Josh Gad se faisant passer pour Olaf, il a su gagner l’affection du public.

Dans un dialogue avec Shop Today, Menzel a déclaré il y a quelques semaines : « J’espère que Frozen 3 est une réalité, mais je ne sais pas ». Au contraire, Bell a fait remarquer dans une interview avec Jimmy Fallon : « Je voudrais annoncer, sans autorité, Frozen 3 ». Bien que rien ne soit confirmé pour le moment, les fans rêvent de faire revenir l’histoire de ces sœurs au royaume d’Arandelle. Et si c’était comme action en directles fans ont déjà leurs candidats.

Le protagoniste ne pouvait être autre que Évier Sadiequi a récemment brillé comme Max Mayfield dans la quatrième saison de choses étranges dans Netflix. La vérité est que l’actrice s’est grandement démarquée dans le dernier volet de la série et ses fidèles fans rêvent de la voir sur l’écran de Disney. Ce ne serait pas la première fois qu’il s’impliquerait dans une comédie musicale : auparavant il le faisait avec annie à Broadway.

Qui cela peut-il bien être elsa? Selon le même casting de fans promu par l’utilisateur @prfctbuteraa, ce ne serait rien de moins que charpentier sabrina. L’interprète pouvait déjà être considérée comme une star consacrée de Disney grâce à des productions telles que Une fille rencontre le monde, des aventures dans la garde d’enfants Soit des nuages. Sans aucun doute, ce sont deux candidats solides que l’étude devrait considérer en cas de réalisation d’un action en direct de Congelé.

