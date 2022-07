L’actrice de Stranger Things qui a convaincu son père d’être un méchant

célébrités

Une actrice de Stranger Things fait partie d’une famille traversée par la vocation d’acteur et a conseillé à son père d’être un méchant.

choses étranges Il a déjà terminé sa quatrième saison en Netflix et actuellement il n’y a pas de nouvelles majeures sur le prochain lot d’épisodes de la série, mais on peut dire que l’un de ses personnages qui a fait ses débuts dans la troisième saison de la série a gagné en notoriété et est Robin Buckley, joué par maya fauconune jeune comédienne qui, grâce à ce rôle dans le succès de Géant du Streaming, est passée au centre de la scène comme tous ses pairs.

Dans ce sens, maya faucon Il fait partie d’une famille traversée par l’appel du métier d’acteur, puisque ses parents sont les vedettes de l’industrie cinématographique hollywoodienne. Uma Thurman et Ethan Hawke. Il semble que la jeune actrice était destinée à une vie de popularité et son choix de travail ne fait que prouver cette théorie.

maya faucon Elle est peut-être jeune, mais cela ne veut pas dire qu’elle manque de sagesse, et c’est ainsi que son père Ethan a pu le prouver, qui a reçu de précieux conseils de la part de l’actrice de choses étranges Concernant la participation de l’interprète de Jour d’entrainement dans la série de Univers cinématographique Marvel, Chevalier de la lune. Nous savons qu’Ethan a surpris les fans lorsqu’il a choisi d’être Arthur Harrow dans l’émission Disney + et que Maya y était pour beaucoup.

« Maya me disait : ‘Pourquoi vous asseyez-vous dehors et dites-vous à tout le monde que leur bac à litière est mauvais ? Pourquoi n’irais-tu pas dans leur bac à sable, jouer avec eux et leur montrer ce que tu as à offrir ? »Ethan se souvenait. « J’ai dit à Oscar Isaac : ‘Nous devons aller jouer dans le bac à sable Marvel et essayer de faire ce que nous faisons. Nous n’avons pas à changer Marvel. Nous voulons juste leur montrer de quoi nous sommes capables et voir s’ils trouvent cela intéressant. »ajoute l’acteur Ils vivent parler avec Indiewire.

+Ethan Hawke et une expérience inoubliable en tant que méchant

« Je pense que quelque chose de formidable est arrivé à Kevin Feige avec Robert Downey Jr. Il a compris que la passion de Downey était une grande partie de ce succès. Lorsque les acteurs sont enthousiasmés par un rôle, le public est ravi de les voir. Feige a compris l’algorithme là-bas, donc ils sont extrêmement respectueux du processus. »analysé en détail Ethan Hawke qui n’a que des mots de respect pour lui « Numéro un » du Univers cinématographique Marvel.

Cependant, ne vous attendez pas à ce que le méchant Arthur Harrow revienne dans une entrée de suivi. Chevalier de la lune ou autre projet. Hawke ajoute : « Je ne suis pas intéressé par les engagements à long terme. Je me suis protégé parce que je ne savais pas ce que ça allait être. Je voulais juste savoir à quoi ressemblait ce bac à sable. Et c’est ce que les jeunes voient, alors pourquoi allons-nous nous asseoir là et leur dire que ce n’est pas bon ?dit le père de maya faucon avec beaucoup de bon sens.

Ethan est conscient de ce que le jeune public consomme aujourd’hui, mais il a quelque chose à dire à ce sujet : « Il doit y avoir quelqu’un dans la communauté qui dit : ‘Hé, tout le monde, ce n’est pas Fanny et Alexander.’ Si vous continuez à regarder ces films qui sont essentiellement conçus pour les jeunes de 14 ans, comme Fanny et Alexander ou Winter Light, alors qui diable va faire Winter Light ? J’apprécie les hommes d’État les plus âgés de la communauté qui rappellent aux gens de ne pas mettre la barre trop bas. »a-t-il conclu.

