L’actrice de Star Trek Nichelle Nichols décède à 89 ans

Malheureusement, nous devons annoncer la triste nouvelle du décès de Nichelle Nichols, actrice de renom qui jouait le lieutenant Uhura dans Star Trek.

Aujourd’hui est un triste jour pour Hollywood avec la confirmation du décès de Nichelle Nichols à 89 ans. La nouvelle a été donnée par le fils de l’actrice via le site officiel de sa mère. Icône de la télévision grâce à son personnage Uhura dans Star Trekcette interprète a marqué l’industrie de son statut de femme forte à l’époque machiste à la vedette du premier baiser interracial à la télévision américaine.

Les médias se feront l’écho de cette triste réalité : Nichelle Nicholsmieux connu sous le nom de lieutenant Uhura dans la série télévisée originale Star Trek et les six premiers films de la franchise, est décédé hier soir de causes naturelles. Il laisse derrière lui un héritage incroyable grâce à sa participation à la fiction intergalactique de Gene Roddenberry qui a su se développer à travers des idées telles que l’inclusion, l’importance de la paix et l’acceptation.

Une apparition dans la première série télévisée de Gene Roddenberry, Le Lieutenantet une brève relation amoureuse avec lui, conduiraient finalement les destinées de Nichelle Nichols directement à Star Trek. Là, il a fait son chemin dans l’une des premières séries régulières inclusives à la télévision américaine, faisant partie de la vision de Roddenberry de montrer un avenir optimiste où les préjugés raciaux et culturels n’existaient plus. Quel exploit pour une époque plus difficile que la nôtre !

Une actrice qui a marqué Hollywood

Un fait que peu de gens savent est que Nichelle avait l’intention de quitter Star Trek se consacrer à Broadway. Cependant, c’est Martin Luther King Jr. qui l’a convaincue de l’importance de son personnage pour la communauté noire, car ses membres avaient besoin de voir un modèle de ces caractéristiques se démarquer dans une série télévisée à eux. « monde blanc »bien que, comme nous l’avons dit dans cette note, l’idéal de Roddenberry était différent.

Il est ensuite resté dans l’émission télévisée pendant trois saisons, la série animée et six longs métrages ultérieurs. Elle a également eu du travail à travers plusieurs rôles de doublage importants tels que la mère d’Elisa Maza, Diane, dans gargouilles. Ses crédits incluent également orchidée blanche, Monsieur Cauchemar, Le tortionnaire, Sharknado 5 et bien d’autres titres. Cependant, c’est une autre passion de Nichols qui surprend.

Nichols est devenue tellement passionnée par les voyages spatiaux réels qu’elle s’est portée volontaire pour le POT. Travaillant avec l’organisation pour recruter divers astronautes, il a aidé à faire venir des gens comme Sally Ride à bord. Son travail y est exploré à travers le documentaire Femmes en mouvement. Quelque chose de similaire s’est produit avec son collègue. Star TrekWilliam Shattner, qui a réalisé le rêve de voyager dans l’espace.

Uhura est devenue un personnage tellement emblématique qu’elle continue même après que son actrice d’origine ait malheureusement quitté sa forme physique. La jeune Zoe Saldaña du gardiens de la Galaxie a joué une version alternative du personnage dans trois films et est poursuivi par Celia Rose Gooding dans la série préquelle Star Trek : d’étranges nouveaux mondes. Nichelle Nichols elle restera à jamais dans les mémoires comme un exemple de résilience qui s’est démarqué dans une période difficile.

