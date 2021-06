L’actrice de Spider-Man qui était furieuse parce que Zendaya faisait partie du casting

Laura busard est devenu célèbre pour sa performance exceptionnelle dans Homme araignée: Retrouvailles en 2017 après avoir passé un casting exhaustif pour son rôle de Liz Allan. L’actrice de 31 ans s’est souvenue de ce moment et a avoué quelque chose de totalement inattendu à propos de son arrivée dans le film : pendant le processus, il a déploré quand il a appris que Zendaya ça faisait partie du projet. Que s’est-il passé entre eux ?

La vérité est qu’il s’agissait d’un mal compris. Harrier avait auditionné pour le personnage de la fille du vautour (avec Michael Keaton) et l’intérêt amoureux de Peter Parker. Cependant, pour des raisons de confidentialité les producteurs du film n’ont pas donné plus de détails sur le reste du casting. Alors quand la nouvelle est sortie que Zendaya avait signé pour le film, elle était profondément déçue.

Laura Harrier dans Spider-Man 2017 : Retrouvailles



Laura Harrier a été déçue lorsqu’elle a appris que Zendaya faisait partie du casting

« Après avoir passé mon audition pour Spider-Man, avant d’avoir entendu quoi que ce soit, il est sorti quelques semaines plus tard que Zendaya allait être choisi, alors j’ai pensé que je n’avais pas obtenu le poste. Elle devrait l’avoir « L’actrice a confié à Net-A-Porter en 2020 à propos de le moment déroutant où vous pensiez que votre collègue vous avait enlevé votre travail.

La ressemblance physique entre les deux artistes l’a amenée à croire que Zendaya serait Liz Allan, mais elle a finalement été choisie comme MJ. « Je pensais que c’était incroyable et révolutionnaire de la part de Marvel de nous mettre tous les deux dans ces rôles et de ne pas parler de notre couleur de peau. Nous n’étions que des filles qui allaient à l’école à New York et c’est à ça que ressemble la ville de New York »Il a discuté de son implication dans Spider-Man.

Harrier a également parlé de sa relation avec le protagoniste d’Euphoria et a révélé qu’ils étaient devenus très proches. « Nous avons passé un moment merveilleux à faire ce film. Zendaya et moi sommes amis maintenant et je lui suis très reconnaissant. Ma carrière serait beaucoup plus effrayante et plus difficile sans les bons amis que je me suis faits. », a-t-il conclu.

L’artiste ne sera pas dans Spider-Man : pas moyen de rentrer, mais elle a eu d’autres projets passionnants dans sa carrière : au cinéma elle est apparue dans NoirKkKlansman Oui Équilibre pas symétrie, alors qu’à la télévision il était dans Fahrenheit 451 Oui Hollywood avec Ryan Murphy.