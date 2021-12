L’actrice de Spider-Man 2, Donna Murphy, nie toute implication dans No Way Home

Spider-Man : Pas de chemin à la maison est à moins d’une semaine de la sortie en salles, mais les rumeurs de casting sur les films ne semblent pas s’arrêter. Les fans de Spider-Man et en particulier les fans de l’idée du multivers de Marvel ont travaillé sur de nombreuses théories et ont décodé des affiches et des bandes-annonces pour déterminer qui pourrait bien apparaître dans le film. Ces rumeurs ont bien sûr agité au cours des deux dernières années depuis qu’Alfred Molina et Jamie Foxx ont été jetés dans le film, reprenant leurs rôles crapuleux de Spider-Man 2 (2002) et L’incroyable Spider-Man 2 (2014) respectivement.

Depuis lors, il n’y a pratiquement aucun acteur des films Spider-Man passé qui n’a fait partie d’aucune rumeur concernant le casting pour Pas de chemin à la maison. Pour ajouter, même l’apparition de Charlie Cox dans le film a fait l’objet de nombreuses rumeurs, l’acteur reprenant son rôle de casse-cou de la série éponyme.

Maintenant, il y a un autre nom ajouté à cette liste, cependant, l’actrice en question a également été assez rapide pour démentir la rumeur de casting sur son Twitter. Donna Murphy, qui a joué le rôle de Rosie Octavius ​​dans le film, a récemment été annoncée pour apparaître dans la prochaine entrée MCU. La rumeur a probablement été alimentée par le fait que Doc Ock apparaît dans le film, et le rôle de Donna est une partie importante de l’arc de ce personnage dans Spider-Man 2. Mais il semble que ce ne soit pas le cas. Dans un tweet récent, Donna a répondu aux rumeurs en disant :

« Vraiment ? J’ai raté cet appel de mon manager ? Xo Rosi »

Cette réponse directe à la rumeur a sûrement mis fin à cette rumeur récemment allumée. Avec cela, elle a rejoint une liste assez longue d’acteurs des précédents films de Spider-Man qui ont nié toute implication dans le conflit multiversal qui est, Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Andrew Garfield a été le plus grillé à propos de toutes ces rumeurs et fuites sur son apparence, qu’il a continuellement évitées, et est maintenant fatigué d’en parler. L’OG Spider-Man, Tobey Maguire a su garder ses distances avec tous les fans qui pensaient à son éventuelle apparition dans le film. En outre, Kirsten Dunst, bien qu’ouverte à reprendre son rôle de Mary Jane Watson de Raimi Homme araignée films, a explicitement nié son implication dans Pas de chemin à la maison.





Le rôle de Donna Murphy a joué un rôle essentiel dans la transition d’Alfred Molina vers son personnage méchant dans Spider-Man 2, car c’est sa femme, Rosie Octavius, dont la disparition dans l’expérience ratée d’Otto qui a fait perdre le contrôle de ses bras mécaniques à ce dernier et est entré dans ce conflit psychologique avec leur IA Bien que sa présence dans Pas de chemin à la maison serait une belle touche à son aspect nostalgique; Cependant, étant donné le début de l’arc du personnage du Dr Octopus dans le film, il est peu probable que son personnage puisse être ramené de la mort.

Bien que Donna Murphy ne soit pas dans le film, celle de Jon Watts Spider-Man : Pas de chemin à la maison mettra en vedette de nombreux acteurs des films précédents de Spider-Man, ce qui en fera une aventure pleine de puissance à vivre pour le public. Vous pouvez lire le synopsis ci-dessous.





Pour la première fois dans l’histoire cinématographique de Spider-Man, notre sympathique héros de quartier est démasqué et n’est plus en mesure de séparer sa vie normale de l’enjeu majeur d’être un super-héros. Lorsqu’il demande de l’aide au docteur Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, l’obligeant à découvrir ce que signifie vraiment être Spider-Man.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison sort le 16 décembre 2021. Le film met en vedette Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch, Maris Tomei, Jon Favreau, Jamie Foxx, Alfred Molina et Willem Dafoe.





