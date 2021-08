L’actrice de Skins April Pearson a été limogée du rôle du film pour avoir refusé une scène de nu

Elle a également figuré dans un certain nombre de films d’horreur et indépendants, et plus récemment a dirigé un podcast appelé Êtes-vous Michelle De Peaux ?, dans lequel elle interviewe d’autres célébrités – y compris d’anciennes co-stars, Antony Costa de Blue, Dot Cottan de Ligne de conduite (Craig Parkinson), Fred et George Weasley de Harry Potter (Oliver et James Phelps) et Aston Merrygold de JLS.