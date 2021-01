L’actrice de Resident Evil Village, Jeanette Maus, décède à 39 ans

L’actrice de Resident Evil Village, Jeanette Maus – qui incarne divers personnages du jeu, y compris les sorcières que vous avez peut-être vues dans la dernière bande-annonce de gameplay de survival horror sur PlayStation 5 et PlayStation 4 – est décédée à l’âge de 39 ans. Capcom a publié une déclaration sur Twitter rendant hommage à la star, malheureusement décédée le week-end dernier des suites d’un cancer du côlon.

«Chez Capcom R&D 1, nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de Jeanette Maus, la talentueuse actrice qui a contribué à faire découvrir au monde plusieurs personnages différents, dont nos sorcières, dans Resident Evil Village», a déclaré la société. «Nos pensées vont à sa famille et à ses proches.»

En plus de travailler sur des émissions comme Charme City Kings, Maus a enseigné le théâtre aux studios John Rosenfeld, qui a publié la déclaration suivante: «Elle avait un esprit indomptable et avait soif d’être la meilleure personne, la meilleure enseignante, la meilleure amie et le meilleur acteur qu’elle puisse être. Le monde a perdu une force de la nature et nous le ressentirons pendant longtemps. Nous avons la chance de l’avoir connue et elle a touché tous ceux qui la connaissaient.

Nos pensées vont à la famille et aux amis de Maus.