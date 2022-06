L’actrice de Netflix qui pourrait être Madonna dans son biopic

IMAGES UNIVERSELLES

La reine de la pop racontera son histoire dans un film biographique. Florence Pugh et Alexa Demie ont également auditionné pour le rôle.

© GettyMadonna aura son propre biopic avec une actrice de Netflix.

La films biographiques musicaux sont plus à la mode que jamais : après le phénomène de titres comme Rhapsodie bohémienne Soit Rocketman, une nouvelle star est sur le point d’avoir sa propre cassette. Il s’agit de Madone, la reine de la pop qui, à 63 ans, a su réaliser une carrière pleine de tubes et de records inattendus. C’est pourquoi son histoire sera adaptée à l’écran. Oui Images universelles est sur le point de trouver son protagoniste après l’avoir vue réussir Netflix.

Qui pourrait être Madonna dans son biopic ? Rien de moins que Julia Garnierl’actrice qui a brillé dans le N rouge avec des productions comme Ozark Soit Inventer Anna, la mini-série acclamée. Son passage chez le géant du streaming a stimulé sa carrière comme jamais auparavant et, selon Variety exclusivement, à 28 ans, il serait sur le point de conclure son contrat avec le studio pour la production tant attendue. « Il est devenu le favori parmi plus d’une douzaine de candidats», assure l’article.

En ce sens, Garner pourrait être dirigé par Madonna elle-même pour mener à bien son histoire de la meilleure façon possible. Apparemment, Universal Pictures a déjà présenté l’offre à l’actrice de Netflix et il ne reste plus qu’à confirmer la grande annonce. « L’équipe évalue la proposition et espère l’accepter», assurent-ils. Ce n’est pas tout! Car il a également été révélé qui étaient les personnalités qui ont postulé pour mener à bien ce rôle tant attendu.

Bien qu’il n’ait pas été officiellement mentionné quand la production commencera ou qui composera le reste de la distribution, on savait que ceux qui ont auditionné et cherchent à obtenir le rôle sont Florence Pugh, Alexa Demie et Odessa Young. De même, Bebe Rexha et Sky Ferreiraqui se consacrent principalement à la musique, sont d’autres candidats que l’étude pourrait prendre en compte au cas où Garner rejetterait l’offre.

En quoi consistera le projet ? Il n’y a pas encore beaucoup de détails sur le biopic de Madonna, mais, comme la figure elle-même l’a mentionné, elle suivra les premiers jours de son parcours artistique. Avec Amy Pascal En tant que productrice, la reine de la pop a soutenu : «J’espère transmettre l’incroyable voyage que la vie m’a pris en tant qu’artiste, chanteur, danseur et être humain. L’objectif de ce film sera toujours la musique qui me fait avancer, tout comme l’art me fait vivre. Il y a beaucoup d’histoires qui n’ont pas été racontées mais qui sont inspirantes. Et qui mieux que moi pour le leur dire !”.

