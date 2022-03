L’actrice de Netflix qui pourrait être la Harley Quinn du Batman de Robert Pattinson

in

Bandes dessinées DC

C’est une jeune femme talentueuse qui a surpris le monde du streaming avec un rôle troublant dans l’une des séries les plus populaires sur Netflix.

©IMDBHarley Quinn

Harley Quinn Il est l’un des personnages les plus appréciés des fans de DC. Ce qui est frappant, c’est que son origine ne remonte pas à l’époque de l’argent ou aux romans graphiques. la petite amie de joker a été présenté dans un spectacle animé renommé du Chevalier de la Nuit, Batman : la série animéequi a été classée comme l’une des meilleures versions du héros sur tous les supports.

Sa performance cinématographique n’aurait pas pu avoir plus de chance. L’actrice margot robbie a fait un travail spectaculaire avec le personnage qui est apparu dans trois films de la Univers étendu DC. escouade suicide (2016), oiseaux de proie et Escouade suicide. Les fans du méchant ont célébré la performance de la talentueuse Margot qui est devenue une icône des femmes autonomes à notre époque violente.

Une nouvelle Harley Quinn ?

Maintenant, une nouvelle porte s’ouvre pour que Harley ait une autre version. De quoi sommes nous en train de parler? Le film homme chauve-sourisdirigée par Matt Reeves et mettant en vedette Robert Pattinson, est un succès critique et au box-office avec la perspective d’élargir cet univers sombre proposé par le cinéaste. Actuellement, nous pouvons lister les séries projetées pour hbo max du Département de police de Gotham et Le pingouin.

faisHarley Quinn aurez-vous votre chance? Apparemment et selon des rumeurs sur Internet, le Homme chauve-souris à partir de Robert Pattinsonqui a déjà Barry Keoghan comme lui jokerComme révélé dans le dernier film du héros, il pourrait également croiser la route de l’ancien psychiatre d’Arkham Asylum tombé sous l’influence du Clown Prince of Crime. Il ne serait pas étrange qu’ils décident de changer cette histoire pour faire place à une nouvelle histoire.

L’actrice choisie pour prêter la carrosserie à la nouvelle Harley serait Victoria Pedrettien plein essor grâce à sa participation à des programmes tels que La hantise de Hill House, La hantise de Bly Manor et l’émission qui a sûrement catapulté son image et l’a mise sur le radar des producteurs : Toiégalement de Netflix comme les précédents. Pedretti a montré une gamme intéressante dans ses emplois et bien qu’il ne soit pas un choix évident pour Harley, il a le talent pour faire le travail.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂