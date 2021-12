L’actrice de Matrix 4 qui parle de son futur possible dans Marvel

in

Nous saurons bientôt si le choix de Jessica Henwick interpréter Insectes dans Les résurrections matricielles c’était sur place. Comme vous l’avez mentionné plus tôt, le simple fait d’auditionner pour le rôle signifiait que vous ne pouviez pas auditionner aux côtés de Simu liu participer à Shang-Chi et la légende des dix anneaux. L’actrice voulait vraiment être sous la direction de la cinéaste visionnaire Lana Wachowski. Mais il y avait aussi une autre raison…

Jessica Henwick devait être la sœur de Shang-Chi, Xialing, un rôle qui revenait finalement à une actrice peu connue du grand public : Meng’er Zhang. Cependant, si elle a choisi cette option, son autre personnage de merveille cela entrerait certainement dans l’histoire. On parle de Colleen aile, le camarade de classe de Poing de fer dans la série qui a eu lieu en Netflix. merveille il a déjà utilisé le même acteur pour deux rôles différents, mais ce cas semble peu probable.

L’actrice qui a choisi Matrix plutôt que Shang-Chi

« Si je participais à Shang-Chi, je dirais certainement au revoir à Colleen. Ce n’était pas le facteur principal, mais c’en était un de plus. J’aime Colleen. Elle a changé ma vie. Si j’avais l’occasion de revoir le personnage, je le ferais, même si je ne suis pas sûr des chances que cela se produise. Je suppose que j’aurais entendu quelque chose s’ils avaient prévu de ramener Colleen. », a fait remarquer l’interprète.

Les spectacles de merveille dans Netflix a commencé comme canon au sein du MCU, mais a ensuite été étiqueté comme non officiel. La vérité est que le retour des personnages de ces émissions dans le MCU semble être une tendance. Vincent D’Onofrio a fait la même chose que Pivot central dans la serie Oeil de faucon. Selon Henwick, l’acteur était au courant de cette chance des années avant qu’elle ne se produise. Quelque chose qui la fait douter des possibilités de Poing de fer Oui Colleen.

Néanmoins, Henwick était satisfait de la dernière fois que nous avons entendu parler de son personnage. « J’aime Collène », répète l’interprète et dit : « Il a eu une fin heureuse en vivant à New York avec Misty. Ils ont leur propre entreprise ensemble, ce qui la laisse en bonne place « . Bien sûr, c’est l’un des « Variantes » du personnage, comme nous l’avons appris dans la série Loki et avec le concept du multivers qui gagne du terrain dans le MCU.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂