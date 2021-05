L’actrice de Lucifer qui n’arrive pas à croire qu’il y a des cosplays à son sujet

Le fanatisme de Lucifer n’a plus de limites depuis ses fans se sont organisés pour empêcher l’annulation de la série qui a finalement abouti sur Netflix. Les signes d’affection pour le spectacle atteignent également les personnages et ne restent pas seulement avec Tom Ellis: Aimee Garcia, interprète de Ella Lopez, a reconnu que est surpris quand il voit des cosplays sur son rôle. Qu’a t’il dit?

« Je ne joue pas un personnage cool. Je ne suis pas un ange, je ne suis pas un démon. Je n’ai pas de pouvoirs célestes. Je suis juste un scientifique. Et puis ils vont à ces bandes dessinées et les filles s’habillent comme mon personnage. « L’actrice de 42 ans a commencé dans une déclaration à Collider, agréablement abasourdie par l’affection des fans.

Aimee García est Ella López dans Lucifer (Getty)



Aimee García n’arrive pas à croire qu’il y a des cosplays à propos de son personnage

L’artiste avec une mère mexicaine a ajouté qu’elle était « très drôle » quand elle voyait des fans habillés comme elle. « Ces filles ne s’habillaient pas comme Storm, Squirrel Girl ou Black Widow, elles s’habillaient avec classe, comme une scientifique, ce qu’elles pourraient devenir »il ajouta.

En outre, García a rappelé que l’émission avait été annulée et que les fans du monde entier se sont forcés à l’éviter: « Nous avons été annulés et des gens du monde entier, d’Europe, du Mexique, d’Australie, du Canada, d’Inde, du Japon et de Malaisie, ont commencé à exprimer leur opinion et à se rassembler. Cela vous donne le sentiment que nous sommes tous dans le même bateau et que nous sommes pas des îles et nous faisons partie de la communauté humaine. Donc, pour moi, la meilleure histoire rassemble vraiment les gens. « .

L’actrice est venue à Lucifer dans la saison 2 et Il s’est positionné parmi les favoris du public pour sa personnalité. C’est un scientifique gentil et aimable Coroner du département de police de Los Angeles. De plus, elle est connue pour son sens de l’humour et sa forte croyance dans le christianisme.