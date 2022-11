L’actrice de la série Dahmer réagit au contrecoup et espère que les gens pourront apprendre de ce qui s’est passé

de Netflix DAHMER – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer a été un grand succès pour le streamer, attirant une audience extrêmement élevée pour devenir l’une de ses émissions les plus regardées de tous les temps. Mais avec autant d’attention, il y a eu beaucoup de contrecoups, car la série créée par Ryan Murphy et Ian Brennan n’était pas sans controverse. Cela inclut certains membres de la famille des victimes de Jeffrey Dahmer exprimant leur mécontentement à l’égard de la série, ainsi qu’un membre de l’équipe affirmant avoir eu une mauvaise expérience dans les coulisses en travaillant dessus.

Alors qu’Evan Peters dirigeait le casting en tant que cannibale titulaire, Keyla McNeely est également apparue dans la série en tant que Dorothy Straughter. Parlant avec TMZ, McNeely dit qu’elle a eu une « expérience merveilleuse » en travaillant sur la série. Cependant, elle reconnaît qu’il y aura des gens qui seront aussi bouleversés qu’il y en aura d’autres qui aimeront la série, notant que vous « ne pouvez pas plaire à tout le monde ». L’actrice explique ensuite comment son espoir est que les téléspectateurs puissent apprendre des meurtres tragiques, et peut-être que cela pourrait même aider à empêcher l’histoire de se répéter. Comme le dit McNeely :

« Certaines personnes ne connaissaient même pas Jeffrey Dahmer. Elles ne savaient pas que la majorité de ses victimes étaient des hommes noirs, et je pense que c’est vraiment important de le souligner. C’est très important de souligner l’époque dans laquelle nous étions à ce moment-là. dans le temps, dans la mesure où le service de police n’a pas fait son travail, dans la mesure où il ne faisait pas grand-chose parce que c’était une communauté noire. Des victimes noires. Et cela transcende le temps. Cela se produit encore aujourd’hui.

Lorsqu’on lui a demandé si elle suggérait qu’il y avait un avantage éducatif à DahmerMcNeely a ajouté :

Nonobstant la controverse, Netflix renouvelé Monstre pendant deux saisons supplémentaires, notant que chaque nouvelle saison se concentrera sur différentes figures monstrueuses de différents moments de l’histoire qui ont eu un impact sur la société. Il n’a pas été annoncé sur qui les saisons 2 et 3 se concentreront. Bien que McNeely soit convaincue que Murphy maintiendra la barre haute de qualité qu’il fixe toujours pour ses émissions, elle espère qu’il n’y aura pas autant de contrecoups à l’avenir qu’il y en avait pour Dahmer.

« Ce que j’espère, c’est que pendant que ces histoires sont racontées, j’espère que quelles que soient les victimes, elles sont mises en évidence de telle manière qu’elles acceptent d’être diffusées à la télévision … Tout ce que Ryan Murphy publie est un high -série de qualité. Nous l’avons vu maintes et maintes fois à partir de tout ce qu’il a fait. Je ne sais pas qui il va faire ensuite, je n’en ai aucune idée, mais j’espère que ce sera bien fait, et j’espère qu’il n’y aura pas trop de contrecoups, et j’espère qu’il y aura un peu d’honneur pour les personnes qui ont été impliquées à un moment donné. »