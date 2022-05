L’actrice de La Casa de Papel qui s’est déclarée fan de Boca Juniors

in

CÉLÉBRITÉS

Une figure de Netflix s’est rendue à Buenos Aires et a posé avec Juan Román Riquelme. Découvrez de quoi il s’agit et pourquoi c’est en Argentine !

©IMDBL’actrice de La Casa de Papel qui est fan de Boca Juniors.

Les stades de football sont visités par des milliers de fans chaque semaine. Mais quand une célébrité d’un autre pays arrive, l’attention est entièrement tournée vers elle. Ce fut le cas avec un chiffre de Le vol d’argentqui lors de sa visite à Buenos Aires a pris le temps de faire connaissance avec le BOie Juniors et profiter d’un jeu. Pouvez-vous imaginer quel membre du phénomène de Netflix il s’agit?

On parle de Itziar Itunol’actrice chargée de se faire passer pour l’inspecteur Rachel Murillo dans la fiction d’Alex Pina. Sa participation à la première saison de la série espagnole était si convaincante que les créateurs de la méga production l’ont bientôt convoquée pour les épisodes suivants. Ainsi, son personnage est devenu Lisbonnepartenaire du professeur (Álvaro Morte) et nouveau membre du gang de voleurs.

Son nom a été mis sur les lèvres de tous ses fans argentins lorsqu’il y a à peine une semaine, il est arrivé dans le pays à l’occasion de la Comic Con Argentine. En ce sens, il a participé à une conférence où il a tout raconté sur son personnage dans Le vol d’argent et vos projets d’avenir. C’est ainsi qu’Ituño s’est accordé une petite pause pour faire le tour de la ville de Buenos Aires et visiter des sites emblématiques.

La boite de bonbons était l’un d’entre eux. Et c’est que, jeudi dernier, l’interprète basque était très intéressé à assister à la rencontre entre Boca Juniors et Deportivo Cali pour la CONMEBOL Libertadores Cup, qui a abouti à la qualification de l’équipe Xeneize en huitièmes de finale. Il rencontra ainsi Juan roman riquelmequi lui a offert un maillot de club avec lequel il a rapidement posé.

Mais elle n’était pas seule ! l’a accompagnée pendant le voyage Albert Ammanl’acteur reconnu pour les productions dans le meilleur style narcisses. Le duo reste toujours en Argentine, puisqu’ils tournent la pensée latérale. C’est un film, encadré dans le thriller psychologique, qui est écrit et réalisé par Mariano Hueter et comprend également la participation de César Bordón et Mauricio Paniagua.

