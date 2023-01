L’actrice de Kill Bill veut que Quentin Tarantino fasse un troisième film

L’actrice Vivica un renard est ouvert au retour pour un troisième versement de la franchise. »Kill Bill », si le cinéaste Quentin Tarantino veut le faire. Dans une interview, Fox, qui est apparu dans les deux films « Kill Bill » en tant que Vernita Green, a reconnu que les fans veulent toujours voir plus de l’histoire emblématique pleine d’action.

« Les gens ont faim, dit Fox. Quentin, allez ! » Bien que rien ne soit encore confirmé, Tarantino a mentionné que « Kill Bill Vol. 3 » se concentrerait sur la fille du personnage de Fox, qui cherche à venger la mort de sa mère en tuant « The Bride », joué par Uma Thurman.

Bien que le personnage de la Fox ait vu sa fin tôt dans » Kill Bill Vol. 1 « , l’actrice a déclaré qu’elle serait plus qu’heureuse d’apparaître dans un troisième film, en disant : » J’attendais. Ils ont dit que ce serait ma fille qui grandirait. Je sais qu’il trouvera un moyen… peut-être que je serai dans un flashback. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : Pourquoi le dixième film que Quentin Tarantino sera le dernier ?

Fox en a profité pour dire qu’il aimerait voir l’actrice zendaya jouant la fille de son personnage. « Elle est belle, elle est incroyable. Elle gagne des Emmys », a déclaré l’actrice, qui a également admis qu’elle n’avait pas été en contact étroit avec Tarantino ces derniers temps.

« La dernière fois que je l’ai vu, j’ai été invité à une fête lors de sa nomination aux Oscars pour « Once Upon a Time in Hollywood ». Il avait un grand rôle dans Sunset. Il est papa maintenant ! Il prend peut-être un peu de temps pour apprécier la paternité. « , a expliqué l’actrice.

Ça pourrait aussi vous intéresser : Quentin Tarantino parle de l’adaptation Marvel qu’il aimerait réaliser

»Kill Bill Vol. 1 » est sorti en salles en 2003, faisant de Thurman l’un des plus grands assassins du monde pour se venger des quatre membres de l’équipe d’assassinat de Deadly Viper, ainsi que »Bill. » , le patron joué par le défunt david carradine. Le film était considéré comme un succès culte, sa suite s’ouvrant six mois après la sortie du premier.