L’actrice de Joker qui reviendrait dans la suite avec Joaquin Phoenix

in

Bandes dessinées DC

L’un des protagonistes de l’épisode original de Joker serait sur le point d’apposer sa signature pour revenir dans la suite qui serait une comédie musicale. Attention!

©IMDBJoaquin Phoenix comme Joker

Le film joker a été un succès au box-office en même temps qu’il a reçu la reconnaissance du public qui, pour ne citer qu’un exemple, sur la page Tomates pourries lui a donné un taux d’acceptation de 88% en même temps que tout le monde célébrait la performance de joaquin phénix comme Arthur Fleck, le comédien en disgrâce qui a une maladie mentale et commence une spirale de violence qui se termine par une révolution sociale. Épingle de sûreté!

Maintenant, il y a la nouvelle que l’histoire conçue par Todd Phillipsqui a valu un Oscar au protagoniste du film, aura une suite intitulée Joker : Folie à deux dans lequel ils présenteront le personnage de Harley Quinn, qui cette fois sera interprété par la chanteuse Lady Gaga. Cela a du sens si nous croyons que la bande qui reprend l’histoire de Fleck sera une comédie musicale.

La vérité est qu’une autre actrice qui a participé au premier film de joker Il fera également partie de la suite tant attendue qui continuera de raconter les mésaventures du personnage tragique incarné de main de maître par Phoenix. Il s’agit de Zazie Beetz qui selon l’avance date limite Elle négocierait sa participation au nouveau film qui la réunira avec l’équipe du premier film.

L’actrice qui revient au gothique

Rappelons que dans le premier film elle incarne une mère célibataire qui vit dans le même immeuble qu’Arthur Fleck et la mère de l’humoriste. Ensuite et pendant une bonne partie du film, nous voyons comment ces personnages développent un lien amoureux mais à la fin de l’intrigue, il s’avère que tout cela n’était qu’une partie d’un produit fantastique complexe de l’esprit psychotique de l’humoriste devenu criminel.

Dans une des dernières séquences de la bande on voit Fleck dans l’appartement de Sophie et elle est visiblement troublée par sa présence. Beaucoup conjecturent qu’après la réunion le joker assassiné sa bien-aimée, mais le réalisateur Todd Phillips a confirmé qu’elle a survécu aux événements du film et la participation à la suite de cette histoire à succès le confirme. A moins que ce ne soit un autre fantasme !

Zazie Beetz elle peut être calme lorsqu’il s’agit de participer à une comédie musicale, elle peut performer aussi bien que ses camarades de classe, elle a récemment eu l’occasion de participer à un projet de ce style pour Netflix: Plus ils tombent. Parler avec Le journaliste hollywoodien l’interprète a déclaré qu’elle devait avoir « un sens magnifique » que ce deuxième volet de joker être une comédienne

Beetz peut maintenant être vu sur Train à grande vitessequi l’a réunie avec le réalisateur de piscine morte 2, David Leitch. Il continue également à apparaître dans Atlanta de FX et a récemment partagé la vedette dans invincible dans Première vidéo. Va-t-elle reprendre son rôle de Domino dans piscine morte 3? Les fans devront attendre et voir. Joker : Folie à deux Il sortira en salles le 4 octobre 2024.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂