L’actrice de Hunger Games qui a déclaré avoir été abusée sexuellement par un collègue

Une actrice de The Hunger Games a avoué via ses réseaux sociaux avoir été abusée sexuellement par quelqu’un avec qui elle travaillait. L’information!

L’un des principaux protagonistes de la franchise Les jeux de la faim Elle a profité de ses réseaux sociaux pour avouer à ses followers qu’elle avait été abusée sexuellement pendant qu’elle enregistrait l’une des entrées de la franchise à succès et a également souligné que penser à ces titres est vraiment difficile pour elle en raison du contexte dans lequel qu’ils sont j’ai trouvé à ce moment-là.

L’interprète qui a raconté cette expérience triste et condamnable est jena malonequoi dans Les jeux de la faim personnifié johanna maçon et était présent dans la saga des films mettant en vedette Jennifer Lawrence depuis prendre feu qui est venu au grand écran en 2013. Maintenant, la jeune interprète a laissé ses abonnés sur Instagram choqués par cette révélation sur le moment difficile qu’elle a dû traverser dans le passé.

Une expérience traumatisante et une période difficile

jena malone a écrit dans son message : « Cette photo a été prise juste après avoir terminé Mockingjay : Part Two et j’ai dû dire au revoir à tout le monde sur le plateau. Nous tournions sur une belle propriété dans la campagne française et j’ai demandé au chauffeur de me laisser sortir dans ce champ pour que je puisse pleure et capture ce moment »Jusque-là, tout était normal, mais ensuite la révélation la moins attendue viendrait.

« Cette fois à Paris a été extrêmement difficile pour moi, je vivais une mauvaise rupture et j’ai aussi été agressée sexuellement par quelqu’un avec qui j’avais travaillé, j’étais tellement pleine de gratitude pour ce projet, les gens dont je suis devenue proche et ce rôle incroyable . que j’ai dû interpréter. Un mélange tourbillonnant d’émotions que j’apprends maintenant à classer »fait remarquer jena malone avec beaucoup de valeur.

« Beaucoup d’amour à vous, les survivants. Le processus est très lent et non linéaire. Je tiens à dire que je suis ici pour tous ceux qui ont besoin de parler, de se défouler ou d’ouvrir des espaces de communication en eux-mêmes. Envoyez-moi un MP si vous avez besoin d’un espace sûr pour être entendu »manifesté jena malone en allusion claire à toutes ces personnes qui ont subi un événement traumatisant des mêmes caractéristiques qu’elle.

Face à l’affirmation selon laquelle son agresseur a été innocenté parce qu’elle n’a pas révélé son identité, jena malone exprimer: « Non, ce n’est pas vrai. J’ai utilisé la justice réparatrice pour permettre la guérison, la responsabilité et la croissance avec l’autre personne. C’était un processus difficile, mais je pense que cela m’a vraiment aidé à traverser certaines des parties les plus difficiles du deuil. »a souligné dans le même temps qu’elle ne savait pas comment le système judiciaire pourrait l’aider à s’améliorer, même si elle pense que cela peut être utile « en quelque sorte ».

