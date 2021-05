L’actrice de Grey’s Anatomy qui participera au redémarrage de Sex and the City

HBO Max fonctionne sur « Et juste comme ça … », la renaissance de Sexe et ville qui sera lancé dans les prochains mois. Pour adapter à l’époque actuelle une série qui s’est terminée il y a 17 ans, la production prépare des changements importants. Parmi eux se trouve la diversité de la distribution et c’est pourquoi dans les prochaines heures, l’embauche d’une importante actrice de Grey’s Anatomy a été confirmée pour jouer. un caractère non binaire: Sara Ramirez.

Le programme, qui n’a pas encore de date de sortie, présentera dix épisodes d’une demi-heure chacun et mettra en vedette les principales stars du casting: Carrie Bradshaw, Charlotte York Oui Miranda Hobbes. Au lieu de cela, ce ne sera pas Samantha Jones. Bien que de grands détails soient inconnus, On sait que les scénaristes chercheront à mettre à jour l’intrigue jusqu’en 2021 avec des aspects tels que les réseaux sociaux et l’ouverture d’esprit.

Sara Ramírez, l’actrice de Grey’s Anatomy qui sera au redémarrage de Sex and The City (Getty)



Les premières étapes du changement ont été renouvellement du casting. Tellement de Samantha Irby (un drôle de comédien noir), Rachna Fruchbom Quoi Keli Goff rejoint parmi les acteurs et ce jeudi il a été confirmé à le mexicain Ramírez. L’actrice jouera Che Diaz, un comédien de stand-up non binaire qui anime une émission de radio où Le personnage de Parker est un invité récurrent.

Avec vos conversations, le comédien changera la façon dont le rôle principal féminin et ses amis perçoivent le monde d’aujourd’hui parce que Cela les amènera à réfléchir à leur perception des questions de genre. Comme le rôle qu’il jouera, Sara s’est déclarée comme une personne non binaire (non reconnu comme homme ou femme) en août 2020.

« Et juste comme ça … » il marquera une nouvelle étape dans la carrière de l’actrice de 45 ans devenue célèbre aux États-Unis pour son travail de Dr Calliope Torres sur Grey’s Anatomy. Dans la série ABC, elle a été pendant dix ans et a également eu un rôle diversifié parce qu’elle jouait un chirurgien qui découvrez votre véritable identité sexuelle.