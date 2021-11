L’actrice de Grey’s Anatomy qui est une vraie infirmière et vous ne le saviez pas

Les séries médicales se sont positionnées comme un genre particulier devenu populaire dans le monde entier et l’un des drames qui en est responsable est L’anatomie de Grey, qui est en ondes depuis 18 ans et continue de se constituer une large base de fans. Au cas où vous ne le sauriez pas, il y a une actrice qui fait partie du casting et qui est aussi infirmière dans la vraie vie. Connaître son histoire !

Réaliser un programme de ce style n’est pas du tout facile, car il y a différents aspects concernant les médecins et les hôpitaux qui doivent être suivis à la lettre, nous avons donc une fiction qui dépeint généralement très bien ce que le personnel vit de la santé. C’est pourquoi ils comportent une pièce silencieuse qui aide les acteurs à rendre l’intrigue encore plus crédible.

+ L’actrice de Grey’s Anatomy qui est infirmière dans la vraie vie

Il ne fait aucun doute que la grande star de la série est Ellen Pompeo pour son rôle principal et pour être du premier épisode, mais il y a un autre membre qui a le même record. On parle de Kathy C. Un, une interprète de nationalité coréenne chargée de faire vivre l’infirmière Bohkee à l’hôpital Grey Sloan Memorial. Mais la grande curiosité ici est que c’est une vraie professionnelle.

Elle fait partie de la série depuis 2005 et n’a jamais vécu de moment mémorable comme les autres personnages, mais ce n’est pas pour cela qu’il ne faut pas l’oublier. En réalité, elle est infirmière instrumentiste et travaille à Los Angeles comme assistante spécialisée dans les opérations à cœur ouvert.. En préparation de votre rôle d’Andrew DeLuca, l’acteur Giacomo Gianniotti a assisté à une véritable opération aux côtés de Kathy C. An et a été servi par son expérience.

Qui a fait connaître son identité en premier lieu était Sandra Oh via leurs réseaux : « L’infirmière dans cette scène, Bokhee, est une vraie infirmière du bloc opératoire. Elle est avec nous depuis le début. Elle est comme ma deuxième mère, c’est la meilleure. », posté après le deuxième épisode de la saison 10. L’anatomie de Grey C’est une réussite pour son histoire, mais aussi pour certains détails qui ne cessent d’étonner son public.

