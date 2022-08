L’actrice de Gossip Girl qui était en lice pour le rôle principal dans Hannah Montana

Disney

Miley Cyrus n’était pas la seule actrice considérée pour ce phénomène Disney. Découvrez quelles autres stars auraient pu faire la une de la série pour ados !

©Getty/DisneyUne actrice de Gossip Girl aurait pu être Hannah Montana.

Pour cette génération qui a grandi en regardant la série emblématique de Disney Channelil est impensable d’imaginer d’autres acteurs occupant ces rôles inoubliables. Miley Cyrus dans Hannah MontanaSelena Gomez dans Les sorciers de Waverly Place ou Dylan et Cole Sprouse dans Zack et Cody Ce ne sont là que quelques-uns des programmes télévisés qui ont accompagné l’enfance de millions d’enfants à travers le monde. Cependant, une de ces productions aurait pu être très différente.

Il s’agit de Hannah Montanala fiction américaine créée en 2006 et qui a abouti à 2011 étant un véritable phénomène. Comprenant un film, il présentait des performances de Miley Cyrus, Emily Osment, Mitchel Musso, Jason Earles, Moises Arias et Billy Ray Cyrus. Dès le premier instant, le public a eu un accueil incroyable : à sa date de première, il a été vu par 5,4 millions de téléspectateurs, en plus d’être nominé pour un Emmy et exceptionnel dans les ventes de sa bande originale.

En quoi consistait ce succès ? Miley Cyrus a joué une jeune femme nommée Miley Stewart, qui était une fille ordinaire qui cachait un énorme secret : elle avait une double vie. En ce sens, à l’aide d’une perruque et de costumes saisissants, il est devenu une pop star des jeunes. Au fur et à mesure que l’histoire progressait, la popularité de Cyrus augmentait également, marquée par sa performance inoubliable.

Nul doute que c’est grâce à son charisme qu’il a réussi à conquérir le plus petit public. Mais rien de tout cela n’aurait pu arriver si le directeur de casting avait pris une décision différente. Après une vidéo devenue virale sur TikTok où il était révélé que la grande candidate pour incarner Hannah Montana avait été Bélindaavec un personnage nommé Chloe, Linda Londres -responsable de la sélection du casting- l’a complètement nié.

Bien qu’il ait admis que le chanteur hispano-mexicain avait atteint la fin du processus de casting, la vérité est que ceux qui étaient les plus proches d’interpréter le rôle principal étaient Daniella Monet et Taylor Momsen. Tous deux, ainsi que Miley Cyrus, ont été présélectionnés parmi plus de 1 200 jeunes qui rêvaient d’être Hannah Montana. Et tandis que Momsen n’a pas réussi, un an plus tard, il a rejoint une fille bavarde Quoi Jennyla soeur de Dan Humphrey (Penn Badgley).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂