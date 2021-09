L’actrice de De Brutas, Nada qui a déménagé à Buenos Aires !

Célébrités

Carolina Ramírez est l’une des protagonistes du succès d’Amazon Prime et a décidé de s’installer à Buenos Aires il y a quelques mois.

Célébrités © IMDbCaroline Ramirez.

L’actrice Caroline Ramirez est l’un des protagonistes du succès De Brutas, rien et sa popularité est à la hausse. Dans la série de Amazon prime L’interprète donne vie à Hannah Larrea et comme elle l’a fait tout au long de sa carrière professionnelle, elle a fait preuve d’une grande polyvalence dans ce spectacle. Aujourd’hui, il vit en Argentine, plus précisément à Buenos Aires, où ses journées sont très calmes.

En mars de cette année, Carolina a décidé de déménager à Buenos Aires avec son mari, l’Argentin Mariano Bacaleinik, avec qui ils ont été mariés pendant 11 ans. Cependant, on a récemment appris que l’actrice était retournée un temps en Colombie pour une série d’engagements professionnels qui nécessitaient sa présence dans ce pays.

Carolina Ramírez a choisi Buenos Aires !

La réalité de Carolina en Argentine est très calme. Elle reconnaît que c’est un plaisir de vivre au pays du bon vin où il y a tant de balades gastronomiques ou de sorties au théâtre et au cinéma. L’actrice est « apprendre à connaître Buenos Aires », découvrant l’une des plus belles capitales d’Amérique latine qui se caractérise par la bonne volonté d’un peuple qui, bien que touché par la crise, est reconnu pour sa « frais ».

« On arrive à un rythme très vertigineux et du coup le lendemain ‘boum’ tout s’est arrêté, rien d’autre, c’est comme un saut dans le vide, ce n’était pas progressif, c’était tout et rien à la fois. Cela a aussi été délicieux de pouvoir dire que je n’ai rien à faire le lendemain. Prendre le petit déjeuner et ne rien faire est un très joli petit cadeau, je ne sais pas si cela prend autant de temps, mais pour l’instant, oui », L’actrice a assuré qu’elle devait beaucoup profiter de cette période de paix avec son mari en Argentine.

Les crédits de l’artiste dans l’industrie du divertissement comprennent : Septième porte (2004), La Fille du Mariachi (2006), Bière (2010), la série mexicaine De Brutas, rien et deux saisons de La reine du flux. Il a toujours fait preuve d’une polyvalence marquée face à sa carrière professionnelle et a également participé à des longs métrages. Rêver ne coûte rien (2006) et Fille errante (2019). Un parcours intéressant qui aura sûrement bien d’autres épisodes !

