L’actrice de Control Z qui suit sur Netflix et rejoint Outer Banks

in

Netflix

Après la fin de Control Z sur Netflix, on vous dit qui est l’actrice de la série qui rejoindra la nouvelle saison d’Outer Banks.

©NetflixL’actrice de Control Z qui suit sur Netflix et rejoint Outer Banks.

Contrôle Z a présenté cette semaine sa troisième et dernière saison sur le service de streaming Netflix, clôturant l’un des contenus les plus frappants qui a atteint une certaine popularité parmi les abonnés. Malheureusement pour les fans, la série est terminée, mais ils pourront continuer à profiter de l’une de ses actrices en ayant rejoint le casting du prochain volet d’un autre titre très apprécié tel que Banques extérieures.

Ce programme, aussi appelé OBX, a deux saisons sur la plateforme publiées en 2020 et 2021, recevant d’excellentes critiques de la part des critiques et des téléspectateurs. En revanche, ses épisodes ont eu une forte audience dans le monde, notamment aux États-Unis, de sorte que le succès sur le marché local a incité l’entreprise à le renouveler deux fois.

+L’actrice de Control Z arrive dans les Outer Banks

Au-delà de ça Contrôle Z a mis un terme à son histoire, ses acteurs ont la possibilité de s’ouvrir aux offres qui se présentent à eux. En ce sens, les médias américains date limite annoncé officiellement que Fiona Palomo rejoindra la troisième saison de Banques extérieures. Son rôle de María Alexander sera laissé de côté et elle enrichira son CV, qui comprend déjà des productions telles que Gossip Girl : Acapulco, Cagney et Lacey, le négociateur Oui Arraché de ses brasentre autres.

Comme indiqué, l’actrice de 23 ans jouera le rôle de Sofia, qui s’identifie comme Pogue, mais aspire secrètement à faire partie de la foule country. Elle est amicale et fougueuse, et commence à nouer des liens étroits avec Rafe, sur la base de sa description. D’autre part, ils ont également confirmé les ajouts d’Andy McQueen dans le rôle de Carlos Singh et Lou Ferrigno Jr. dans le rôle de Ryan.

+Quand la saison 3 d’Outer Banks est-elle diffusée ?

Aucune date de sortie pour la saison 3 n’a été annoncée pour le moment. Banques extérieures, mais Netflix devrait bientôt publier des nouvelles. L’intrigue se poursuit avec de nouveaux ennemis sur la piste d’or, tandis que les enjeux pour Kiara, Pope et JJ sont augmentés à la maison. Les 400 millions de dollars sont toujours à gagner, mais une découverte secrète pourrait réunir le groupe dans une nouvelle mission qui les mènera à travers des eaux inexplorées et ils doivent se battre pour s’en sortir vivants.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂