L’actrice de Cobra Kai qui a dû apprendre le karaté pour la série

La plupart des acteurs de Cobra Kai Ce sont des acteurs jeunes et talentueux qui démontrent leurs compétences lors du tournage de combats d’arts martiaux. Ce que vous ne savez pas, c’est que l’un des membres de la série n’avait aucune connaissance d’aucune forme de combat au corps à corps avant de faire partie de la série. Son personnage est la clé de l’histoire de Cobra Kai, le phénomène de Netflix.

On parle de Marie souris, qui dans la série joue Samantha Larusso, la fille du grand protagoniste de Karate Kid: Daniel. On pourrait supposer qu’au moment des auditions pour Cobra Kai, les compétences et les capacités en arts martiaux étaient essentielles lors de la sélection des acteurs. Mary ne connaissait pas ces disciplines, mais cela ne l’a pas empêchée de décrocher le rôle de Sam.

L’actrice de Cobra Kai qui a appris le karaté pour le spectacle

« Je ne connaissais vraiment rien au karaté. C’était très amusant d’apprendre! Je n’avais pas une routine d’entraînement aussi lourde que certains de mes collègues, mais je devais quand même beaucoup travailler », a avoué la jeune femme qui a ébloui le public du Géant du Streaming avec son interprétation du brave et déterminé Samantha Larusso.

Cependant, ce n’était pas la seule question sur laquelle Marie souris a dû rattraper son retard pour accéder à son rôle dans Cobra Kai. Les fans de la série ne le savent sûrement pas, mais l’actrice n’avait jamais vu les films classiques de Karate Kid. De cette façon, il n’a pas été intériorisé dans le conflit latent entre Daniel La Russo et son adversaire, Johnny Lawrence.

Mary a profité du site spécialisé The Things pour rattraper son retard sur tout ce qui a trait à la Seigneur Miyagi et la mythologie de ces films cultes qui ont captivé des générations entières et perpétuent aujourd’hui leur héritage avec Cobra Kai. La jeune actrice fait partie d’un phénomène qui a traversé différentes époques et avec son personnage fait partie de l’histoire vivante d’Hollywood. La quatrième saison de la série sortira le 31 décembre sur Netflix.

