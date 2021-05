L’actrice de Brooklyn Nine-Nine prévoit une fin satisfaisante

Thé vert à la menthe bio, boîte de 100g

La menthe est utilisée pour parfumer les thés du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Son goût rafraîchissant fait du thé vert à la menthe une boisson très appréciée en fin de repas. COMPOSITION Thé vert*, feuilles de menthe* (5 %), arôme naturel de menthe. *Produits issus de l'agriculture biologique. NOTES DE DEGUSTATION Rafraîchissant et parfumé . PREPARATION Infusion : 3 à 4 mn Eau : 85° Thé vert à la menthe bio est disponible à l'achat et au meilleur prix sur le site de Pomme d'Ambre, votre épicerie fine en ligne. Retrouvez les produits sélectionnés pour leurs qualités et leurs bienfaits. Goûtez Pomme d'Ambre !