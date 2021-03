L’actrice de ‘Bones’ n’exclut pas le retour de l’émission populaire

L’actrice Michaela Conlin, qui a joué Angela Monténégro dans la série acclamée, ‘Des os’ a récemment parlé de la possibilité de la renaissance de l’émission.

La série populaire, « Bones », a été créée en 2005 sur Fox, pendant 12 saisons qui ont propulsé bon nombre de ses acteurs à la gloire, y compris Emily Deschanel, qui était le protagoniste du spectacle jouant le Dr Temperance Brennansurnommé « Bones » par ses collègues du FBI.







À travers une récente interview, l’actrice qui a joué Angela Montenegro a évoqué la possibilité du retour de l’émission: «Je ne sais pas, c’est une bonne question. Ce n’est pas que j’ai entendu, mais j’ai le sentiment que c’est une de ces choses qui se produit très rapidement. »

«Je pense que la planification serait probablement la plus difficile parce que tout le monde fait autre chose, mais ce serait vraiment amusant si cela refait surface, j’en suis sûr… J’ai parlé à Emily hier et Tamara et John Francis Daley et Michael Grant Terry, tous de eux… nous sommes également en contact, qu’il s’agirait de nous rassembler tous. Mais qui sait? Tout pourrait arriver.







Pour l’instant, il faudra attendre de savoir si la possibilité du retour de ‘Bones’ est réelle ou non, cependant, Fox a été reconnu pour son accessibilité à ramener de belles séries comme il l’a déjà fait avec ‘X-Files’ et ‘Prison Break’.