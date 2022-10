L’actrice de Bold Type rejoint The White Lotus 2 sur HBO Max

hbo max

Le Lotus Blanc arrive sur HBO Max dans quelques jours et mettra en vedette une actrice de The Bold Type. Sachez qui c’est.

©IMDBLes protagonistes de The Bold Type

Le catalogue de hbo max il ne cesse de s’étendre lors du lancement d’ensembles à fort impact. Tel est le cas de Le Lotus Blanc, qui a frappé la plate-forme en 2021 et est rapidement devenu une rage. Avec son intrigue captivante, prometteuse et inattendue, il a charmé des milliers de téléspectateurs à travers le monde, devenant une sensation. En fait, il a atteint un tel point que la production n’a pas hésité à le renouveler pour une nouvelle édition.

C’est pourquoi le 30 octobre prochain Le Lotus Blanc revient sur HBO Max avec de nouveaux épisodes pour continuer à ravir leurs fans. Bien que, cette fois, certains détails seront modifiés. Le premier d’entre eux est la scène. Eh bien, le somptueux hôtel d’Hawaï est derrière nous, et maintenant les clients déménagent en Sicile, en Italie. Bien sûr, pour la tranquillité d’esprit des fidèles de cette histoire, les personnages les plus aimés seront de retour.

De plus, bien qu’il s’agisse d’une mise en scène différente, les protagonistes devront faire face au même type de complexités et d’insécurités. Et, la vérité est que la bande-annonce a montré qu’il y aura de nouvelles controverses à développer dont les fans seront fascinés. Ceci, bien sûr, inclut plus de drogues, de sexe et d’alcool en tant que personnages principaux qui se joueront tout au long de la saison.

Cependant, une autre chose à noter est que maintenant Le Lotus Blanc ajoute une actrice déjà connue dans le monde du streaming. Il s’agit de Meghan Fahyqui a acquis une renommée mondiale après son rôle de Sutton Brady dans Le type gras. Cette fiction, disponible sur Netflix, contient quatre saisons déjà publiées et une cinquième à paraître. Le strip est une réussite totale puisqu’il raconte tout sur l’abus de pouvoir, le féminisme et l’amitié.

De quoi s’agit-il? Le type gras suit la vie de trois amies : Sutton, Kat et Jane, qui ont au début de la trentaine. Elles vivent des vies extravagantes et ont des amours compliquées mais parfaites en même temps. En outre, les trois travaillent pour un magazine féminin mondial appelé Scarlet. C’est dans ce travail qu’ils se sont rencontrés et ont commencé à forger un lien en cherchant leur propre voix dans une mer de dirigeants intimidants. C’est pourquoi ensemble, ils ont entrepris d’explorer non seulement le monde du journalisme, mais aussi l’amour, la mode, la sexualité et l’intimité.

