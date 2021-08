L’actrice chinoise milliardaire Zhao Wei « rayée de l’histoire » dans le pays

L’un des plus grands acteurs chinois a été retiré d’Internet dans le pays, sans qu’aucune trace d’elle ne soit visible.

Toute l’existence de Zhao Wei a disparu, et toutes les émissions de discussion dans lesquelles elle est apparue ont été supprimées des sites de streaming du pays.

En plus de cela, les plateformes vidéo chinoises ont supprimé les films qui ont joué ou ont été réalisés par la femme de 45 ans et elle n’apparaît plus dans les crédits en ligne pour les films dans lesquels elle a joué.