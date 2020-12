L’actrice Carol Sutton de « Steel Magnolias » meurt du COVID-19 à 76 ans

L’actrice Carol Sutton est décédée des complications du COVID-19, vendredi.

L’actrice Carol Sutton, connue pour ses rôles dans Magnolias d’acier, Queen Sugar, ainsi que d’apparaître dans des épisodes de Pays de Lovecraft et Vrai détective, est décédé vendredi des suites de complications du COVID-19. Rachel Luna / L’actrice décédée est née et a grandi à la Nouvelle-Orléans et a eu un impact profond sur la scène théâtrale locale. Le maire LaToya Cantrell l’a décrite sur Twitter comme étant «pratiquement le théâtre de la reine de la Nouvelle-Orléans, ayant honoré les scènes de la ville pendant des décennies». «Le monde la reconnaîtra peut-être à ses performances au cinéma et à la télévision – que ce soit Treme ou Claws, ou Runaway Jury ou Queen Sugar – mais nous nous souviendrons toujours de sa présence sur scène imposante, de ses personnages richement représentés et du cœur chaleureux qu’elle partagé avec ses collègues de la distribution et de l’équipe dans des productions telles que 4000 Miles et A Raisin in the Sun. Qu’elle repose dans la paix parfaite de Dieu », a-t-elle ajouté dans un communiqué. Reine Sucre la créatrice Ava DuVernay a également parlé de la défunte actrice sur Twitter: «Au nom de la SUCRE REINE famille, nous célébrons la vie de la star Carol Sutton. Ce fut notre honneur d’accueillir cette actrice vétéran de la scène + écran dans notre émission en tant que tante Martha », a-t-elle tweeté. «Puisse-t-elle se lever et reposer en paix et en puissance.» [Via]