L’activité paranormale 7 obtient le directeur sous-marin Will Eubank

Sous-marin le helmer Will Eubank vient d’être mis en scène Activité paranormale 7 avec le scénariste Christopher Landon qui revient pour écrire le scénario. L’année dernière, il a été annoncé que Blumhouse relançait la franchise d’horreur des images trouvées avec des plans pour sortir le prochain épisode en 2022. À l’époque, le producteur Jason Blum a également annoncé que Landon se joindrait au développement du projet, bien qu’il n’y ait prévoit pour lui d’écrire le scénario à ce moment-là.

«J’aide mes amis et mes co-collaborateurs chez Paramount à établir un nouveau cap pour la franchise», a déclaré Landon à l’époque. « Je n’écris pas le scénario et je ne dirige pas le nouveau film. Je suis impatient et excité de céder les rênes à un nouveau cinéaste qui revigorera sans aucun doute cette franchise créée par l’incroyable Oren Peli il y a tant d’années. »

Maintenant, le mot est que Landon a décidé d’écrire le Activité paranormale 7 script après tout avec le script décrit comme un « réoutillage inattendu » de la franchise. Landon a précédemment écrit les deuxième, troisième et quatrième tranches de la série avant d’être à la fois scénariste et réalisateur de la cinquième. Depuis, il s’est tourné vers l’extérieur de la franchise pour diriger le Joyeux jour de la mort films, plus récemment réalisé et co-écrit le film Blumhouse Bizarre.

William Eubank est connu pour avoir réalisé le film d’horreur de l’année dernière Sous-marin avec Kristen Stewart. La réception critique du film a été mitigée, mais il a suscité beaucoup d’éloges de la part des fans du genre d’horreur. Auparavant, Eubank a également impressionné les téléspectateurs avec ses autres films dirigés. Il a également réalisé le thriller de science-fiction Laurence Fishburne Le signal et le drame de science-fiction Aimer à propos d’un astronaute laissé coincé dans l’espace.

Tourné avec un petit budget et sorti pour la première fois en 2007, Activité paranormale a été écrit, réalisé et édité par Oren Peli. Utilisant des «images trouvées», le film suit un jeune couple (Katie Featherston et Micah Sloat) hanté par une entité surnaturelle chez eux. Pour savoir ce qui se passe, ils ont installé une caméra cachée pour documenter l’activité, révélant la présence de forces fantomatiques. C’est une prémisse simple qui fonctionne incroyablement bien, ce qui entraîne un succès à succès et le début d’une toute nouvelle franchise.

Le dernier opus de la série, Activité paranormale: la dimension fantôme, est sorti en 2015. Cette fois, Landon n’a pas été impliqué car la suite a été réalisée par Gregory Plotkin et écrite par l’équipe de Jason Harry Pagan, Andrew Deutschman, Adam Robitel et Gavin Heffernan. Malheureusement, la suite a été largement diffusée avec les ventes de billets les plus basses de toute la série, mettant apparemment fin à la franchise à l’époque. Peut-être que le retour de Landon à bord avec Eubank au volant peut aider à relever le nez et à ramener le Activité paranormale série à son ancienne gloire.

Le créateur de la série Oren Peli sera de retour pour produire le nouveau film aux côtés de Jason Blum de Blumhouse. Steven Schneider sera producteur exécutif avec Landon. Activité paranormale 7 devrait sortir en salles le 4 mars 2022. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

