L’activation de cette option Google Maps peut vous libérer d’une amende

L’historique de localisation est l’une des fonctionnalités les plus controversées de Google Maps, mais il peut vous sortir de certaines situations indésirables.

L’utilisation de Google Maps peut vous faire économiser de l’argent, légèrement. Et sinon, laissez-les dire Jamie Chalmerun citoyen britannique qui était une amende de 100 € –environ 118 euros– pour avoir prétendument laissé sa voiture garée plus longtemps qu’elle ne le devrait. Cependant, comme le rapporte le Daily Mirror, il a pu se débarrasser de l’amende en ayant simplement une option activée dans l’application Google Maps.

Et c’est que, non seulement Chalmers il n’avait pas garé sa voiture à l’endroit où il l’avait soi-disant fait : il n’avait même pas utilisé sa voiture ce jour-là. Il a pu le prouver et se débarrasser de l’amende, après accéder à votre historique de localisation Google

L’historique de localisation de Google sauve un citoyen britannique d’une amende

Après avoir reçu l’amende, Chalmers a vérifié son historique de localisation pour vérifier qu’effectivement, ce jour-là, il n’avait pas utilisé la voiture, encore moins garée sur les lieux.

Ainsi, il a décidé d’envoyer une copie de l’historique à la société en charge de la gestion du parking où il a été verbalisé, Premier Parc Ltée. Ainsi, le prévenu a pu prouver son innocenceet l’entreprise a retiré l’amende.

« J’ai utilisé mon historique de localisation Google pour contrer leurs affirmations. Il indique les heures et les lieux où vous êtes allé et le temps pendant lequel vous avez conduit. J’ai fait appel et leur ai montré les preuves et ils n’ont eu d’autre choix que de les retirer. »

Fort de son expérience, Jamie Chalmers propose désormais à tous activer l’historique des positions Google sur leurs appareils pour pouvoir justifier leurs mouvements s’ils se retrouvent dans une situation similaire. Notez que cette fonctionnalité est désactivée par défaut, donc Google n’enregistre pas votre historique de localisation.

Pour activer l’optionvous n’avez qu’à vous rendre au Application Google Maps et te toucher image de profil situé dans le coin supérieur droit. Une fois là-bas, vous devez appuyer sur « Paramètres », puis sur « Historique de la carte ». À partir de là, vous pouvez activer ou désactiver l’historique des positions.

