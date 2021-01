L’action Roguelike Hades a eu une année spectaculaire sur Steam, selon des chiffres récents

2020 n’a pas été une très bonne année pour le monde dans son ensemble. Vous avez eu toutes sortes d’événements, des tensions politiques, des émeutes et, bien sûr, la pandémie. Covid-19 a également eu un impact assez substantiel sur l’industrie du jeu, en particulier pour les développeurs confrontés à des revers en raison de l’incapacité de travailler dans un cadre traditionnel.

Heureusement, il y avait quelques points positifs. L’un de ceux-ci était la sortie de Enfers sur le Vapeur Plate-forme. Cette action roguelike de Jeux Supergiant a eu une année assez fabuleuse tout bien considéré, en particulier dans le département des utilisateurs agrégés, comme le rapportent certains chiffres récents compilés à partir de Steam 250.

Il y avait beaucoup d’autres points forts, mais pour beaucoup, Enfers brillait le plus brillant. Il contient de nombreux éléments de la mythologie grecque qui devraient vous faire sentir comme chez vous si vous avez joué à la série God of War, et pourtant, Enfers parvient à fournir une prise différente qui est rafraîchissante à vivre.

Les graphismes visuellement vibrants sont bien associés à l’action au tempo rapide, qui implique le piratage et le tranchant de votre chemin à travers le monde souterrain. Pendant tout ce temps, vous bénéficiez de l’aide des dieux de l’Olympe eux-mêmes – qui essaient de vous aider en vous récompensant avec des capacités spéciales.

La progression brille vraiment dans Enfers en raison des constructions sans fin qui sont possibles. Quelle que soit votre façon d’aborder le gameplay, le développeur vous a donné des outils compétents pour infliger les dégâts comme bon vous semble.

Typiquement avec les roguelites, le combat occupe le devant de la scène mais ce n’est pas le cas dans Enfers. Il met également en évidence une grande distribution de personnages, qui sont tous assez bien interprétés. Ils donnent une profondeur supplémentaire aux personnages que vous rencontrez et choisissez de devenir ami.

Pendant tout ce temps, les éléments de narration sont soigneusement planifiés pour vous garder sur le bord de votre siège. C’est probablement le roguelite le plus complet auquel Supergiant Games a fait partie, ce qui est probablement la raison pour laquelle il a si bien fonctionné sur Steam cette année.

2020 est heureusement terminé et tout le monde peut maintenant s’attendre à une année probablement meilleure, en particulier dans la communauté des joueurs, mais c’est bien qu’il y ait beaucoup d’offres incroyables en ce moment sur Steam comme Enfers. Cela donne aux joueurs PC beaucoup de plaisir jusqu’à la sortie de nouvelles versions.

Il faudra peut-être un certain temps aux développeurs pour revenir à leurs routines normales, mais en attendant, il y a de quoi se mordre les dents sur Steam actuellement.