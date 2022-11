L’action en direct d’Hercule sera une comédie musicale avec de la musique de TikTok

Avec Disney faisant de nouvelles versions remake de leurs classiques animés, de nombreux fans attendaient la nouvelle version de »Hercule », une adaptation qui aura pour réalisateurs Joe et Anthony Russoqui ont récemment parlé de l’approche que prendra la nouvelle histoire, admettant qu’elle sera « un peu plus expérimentale dans le ton, un peu plus expérimentale dans l’exécution ».

Les frères réalisateurs prévoient de moderniser » Hercule » pour ne pas être simplement un remake du film d’animation, confirmant que le remake sera une comédie musicale adaptée aux danses virales TikTok. « Il y a des questions sur la façon de le traduire en comédie musicale », a déclaré Russo.

»Le public d’aujourd’hui a été formé par TikTok, n’est-ce pas? Qu’attendez-vous de la façon dont cette comédie musicale ressemble et se sent? Cela peut être très amusant et nous aider à repousser un peu les limites de la gestion d’une comédie musicale moderne. »

Les frères Russo seront en charge de la production du film, tandis que Guy Ritchie occupera le poste de directeur. Bien qu’il s’agisse d’une comédie musicale moderne, le remake « Hercule » cherchera à produire une version qui se rapproche le plus possible du long métrage acclamé de 1997.

L’acteur Danny De Vito Il a dit qu’il voulait revenir en tant que Philoctète, mieux connu sous le nom de Phil, le compagnon d’Hercule qui l’aide à être un champion. DeVito a été chargé d’exprimer le personnage dans sa version originale.

« S’ils ne me mettent pas dedans, ils n’ont pas un poil dans le cul », a déclaré DeVito à propos de son intérêt à participer. « Je suis le ‘Hercule’ de l’action en direct ! » Nous pouvons certainement le faire avec les oreilles, la queue et bien sûr la sagesse incomparable de Phil.

Pour le moment, il n’y a pas plus d’informations sur la version live action de »Hercules », donc on ne sait toujours pas quels acteurs participeront à son casting ou sa date de sortie officielle.