+ L’action en direct de The Powerpuff Girls est-elle annulée avant la première?

Poolex Pompe à chaleur Poolex Nano Action Réversible Modèle - A5R - 5kW réversible - jusqu’à 35m3

Pompe à chaleur Poolex Nano Action Réversible Idéale pour élargir la saison de baignade partout en France Chauffer votre piscine hors-sol est plus facile avec la pompe à chaleur Poolex Nano Action Réversible car elle dispose d’un système de dégivrage automatique indispensable lorsque l’on veut chauffer sa piscine dès le mois d’avril ou de mai selon les régions. C’est un modèle léger et compact qui ne prend que très peu de place à proximité du bassin et que vous n’aurez aucun mal à déplacer et ranger une fois l’hiver venu. Le boîtier fabriqué en ABS bénéficie d’un traitement contre les UV pour vous offrir une grande résistance dans le temps. Nano Action Réversible est très facile à installer : elle se branche sur une prise électrique classique gràce à sa prise fournie de longueur 5m intégrant une protection différentielle 10mA, et elle se raccorde en quelques minutes à votre circuit de filtration piscine à l’aide des raccords 32 et 38mm qui sont fournis. C’est un accessoires facile à connecter à toutes les piscines hors-sol quelle que soit leur marque (Intex Bestway, Ubbink, Sunbay, etc...). La pompe à chaleur Nano Action réversible a un autre avantage, celui de pouvoir être installée en série sans kit by-pass, c’est à dire à la suite après votre système de filtration et avant le refoulement de l’eau dans la piscine. Vous profitez ainsi d’un gain de temps et d’une simplicité d’installation phénoménale. Avec le modèle Nano Action, vous pourrez réaliser une double économie : pas de frais d’installation par un professionnel (vous pouvez facilement réaliser le branchement vous-même) et une chauffe plus économique qu’avec un réchauffeur piscine. Son design unique et ses dimensions compactes lui permettent de s’intégrer facilement au côté de n’importe quel bassin. Avantages Plug & Play Compatible toutes piscines hors sol Légère et compacte Fonctionne à partir de -5°C Caractéristiques techniques Modèle 3R 4R 5R Volume bassin max. recommandé 21m³ 28 m³ 35m³ Performances (Air 26°C - Eau 26°C) Puissance de chauffage 3000 W 4200 W 5010 W Consommation 600 W 810 W 990 W Coeff de performance (COP) 5 5,19 5,03 Performances (Air 15°C - Eau 26°C) Puissance de chauffage 2200 W 3100 W 4030 W Consommation 560 W 760 W 1000 W Coeff de performance (COP) 3,93 4,08 4,03 Puissance maximale 900 W 1200 W 1500 W Intensité maximale 3,99 A 5,32 A 6,65 A Alimentation Monophasée 220-240V - 50Hz Installation Sur prise classique Branchement Prise électrique de 5m fournie Protection différentielle 10 mA incluse Plage de T° de chauffage 15°C - 40°C Plage de T° de refroidissement 8°C - 28°C T° de fonctionnement (air) -5°C - 43°C Dimensions (cm) 40 x 28 x 38,5 Poids net 18 kg 25 kg 26 kg Niveau de bruit à 1 mètre Niveau de bruit à 4 mètres Niveau de bruit à 10 mètres Raccordement hydraulique PVC 32/38 mm Échangeur de chaleur Serpentin Twisted Tech en Titane Débit d’eau minimum requis 2 m³/h 2 m³/h 2,5 m³/h Compresseur rotatif Toshiba Réfrigérant Gaz R32 Mode Chauffage ou...