L’action en direct de One Piece pour Netflix commence ses enregistrements

Confirmée il y a quelques temps, la série live action de une pièce est l’un des plus attendus par les fans d’anime, car après avoir été annoncé comme une collaboration entre l’éditeur ShueishaNetflix Oui Demain Studioset annonçant son casting principal qui donnera vie au groupe caractéristique de pirates, tout semble indiquer que la production a commencé.

Steven Maidale showrunner de cette nouvelle version, a partagé une photo montrant un porte-clés accompagné d’un ornement de chapeau de paille avec le message »Le jour du commencement… », laissant entendre que la production aurait pu commencer.

Au cas où nous n’en serions pas encore sûrs, de la même manière l’exécutif de la série Matt Owens a partagé une photo d’une chaise avec son nom et son titre dessus, ainsi que le message : »Cela a été une longue attente. Commençons », nous ne pouvons donc qu’attendre pour pouvoir voir à l’avenir cette nouvelle histoire One Piece exclusive à Netflix.

Il y a quelques mois, Netflix annonçait les acteurs qui joueraient les personnages du Chapeau de Paille, parmi lesquels se détachent Inaki Godoy comme Monkey D.Luffy, Mackenyu comme Roronoa Zoro Emilie Rudd comme Nami, Jacob Romero Gibson comme Usopp Oui taz skylar comme Sanji.

Pour le moment, nous n’avons pas encore eu un premier aperçu des protagonistes arborant l’apparence que nous verrons plus tard dans la série, et c’est sûr que les premières images, la bande-annonce et ce que Netflix prépare feront beaucoup parler. sur.

Cette année, le film d’animation »One Piece Film Red » sortira également, le nouveau film qui sortira le 6 août de cette année, et aura l’un des personnages les plus convoités par les fans de la franchise : Shanks, un pirate le plus mystérieux, et qu’il rencontrera Luffy et ses compagnons au cours de ce film d’animation.