L’acteur William Hurt est décédé à l’âge de 71 ans

Une triste nouvelle Hollywood cet après-midi. l’acteur iconique Guillaume Blessé Il est décédé à l’âge de 71 ans à son domicile de Portland, Oregon, États-Unis. Cela a été rapporté par l’un de ses trois enfants aux médias américains. Bien sûr, la mort de l’interprète est rapidement devenue pertinente dans l’industrie du divertissement, les cinéphiles du monde entier et même les fans de merveille Merci pour votre dernière participation à l’étude.

Est-ce que Hurt est reconnu pour sa grande participation sur grand écran en tant que Kiss of the Spider Woman, Children of a Lesser God, Broadcast News et A History of Violence. De leur côté, les fans du MCU vous le connaîtrez pour son apparition là-bas dans le rôle de Thunderbolt Ross dans Captain America : Civil War, Avengers : Infinity War et Endgame et dans Black Widowle dernier film qu’il a tourné.

Au spoilerson revient sur ses débuts au cinéma et ses rôles les plus marquants dans son hommage.

+William Hurt : c’est comme ça qu’il a fait ses débuts dans le septième art

Hurt devait avoir 72 ans dimanche prochain. C’est qu’il est né le 20 mars mais en 1950 à Washington, États-Unis. Son enfance s’est passée entre ce pays et l’Angleterre après le divorce de ses parents. À la fin de ses études, il décide de retourner, cette fois, à New York pour étudier le théâtre à la prestigieuse Julliard School. Il faut dire que son intérêt pour le théâtre a commencé par pure curiosité. En fait, ses parents n’avaient aucun lien avec le théâtre. D’une part, sa mère se consacrait à la communication et son père travaillait pour une agence étatique. Cependant, il a acquis une passion inestimable pour cette discipline, ce qui l’a finalement conduit à s’y consacrer entièrement.

À la fin des années 1970, il commence à travailler dans de petites productions théâtrales, mais ce n’est qu’en 1980 qu’il décroche un rôle qui lui donnera une place importante dans l’environnement. C’était le film de science-fiction Ken Russel appelé États modifiés. Grâce à cette performance principale, il a reçu une nomination pour le Ballons d’Or Quoi Meilleur nouvel acteur.

William Hurt : ses films les plus marquants

Au cours des cinq années suivantes, d’autres films comme témoin oculaire et Le grand frisson, où il se démarque à nouveau. Cependant, le pas définitif sera franchi en 1985 avec Baiser de la Spider-Woman. Le film réalisé par Hector Babenco est une adaptation du livre homonyme de l’écrivain argentin, Manuel Puig. Son interprétation de Luis Molina, l’un des prisonniers d’une prison brésilienne sous la dictature d’Humberto de Alencar Castelo Branco, lui a valu sa première nomination pour oscar et la victoire subséquente en tant que Meilleur acteur.

Plus tard, une succession de succès arriverait avec plusieurs reconnaissances aussi comme Enfants d’un Dieu moindre et nouvelles diffuséesune comédie romantique dans laquelle il a joué avec houx chasseur et Albert Brooks. Le talent de Hurt lui a permis de travailler avec de grands réalisateurs comme M. Night Shyamalan, Steven Spielberg, Ridley Scott, Luis Puenzo et David Cronenberg en 2005 avec Une histoire de violencepeut-être le dernier meilleur rôle qu’il a eu sur grand écran.

Ce n’est qu’en 2008 que William Hurt a été convoqué pour faire partie de merveille. Le rôle était Coup de foudre Rosssecrétaire d’État des États-Unis, à L’incroyable Hulkle film sur le personnage solo mettant en vedette Edouard Norton. Bien que Norton ait disparu du Univers cinématographique Marvel (MCU)Hurt a continué à faire de brèves apparitions dans ces films en tant que Avengers : guerre à l’infini et fin de partie.

Son dernier crédit à l’écran est avec La fille du roidirigée par Sean Mc Namara et mettant en vedette Pierce Brosnan et Kaya Scodelario. L’histoire tourne autour d’un roi ambitieux qui capture une sirène afin d’obtenir la jeunesse éternelle, entraînant des conséquences désastreuses. Ce qui est curieux à ce sujet, c’est que bien qu’il s’agisse de sa dernière performance cinématographique, la bande a été tournée en 2014. Cependant, en raison de différents problèmes de production et de budget, elle n’a vu le jour que cette année.

