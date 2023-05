L’acteur vocal du film Super Mario Bros. se souvient d’avoir auditionné pour Mario

Chris Pratt apporte quelque chose de nouveau à la voix de Mario dans Le film Super Mario Bros., mais cela aurait pu être un autre acteur du film jouant un rôle plus traditionnel. Le plus souvent exprimé dans les jeux vidéo par le doubleur vétéran Charles Martinet, le personnage de Mario a été interprété par Pratt dans le nouveau film. Bien que la décision ait suscité une certaine controverse avant la sortie du film, les cinéphiles ont finalement été satisfaits de la représentation pour la plupart, compte tenu de l’immense succès au box-office et des scores d’audience élevés du film.





Toujours dans le film, le comédien et acteur italo-américain Sébastien Maniscalco fournit la voix du contremaître Spike, l’ancien patron de Mario. Lors d’une récente interview sur Vivre avec Kelly et Mark, Maniscalco a parlé de son casting dans le film et a révélé comment il avait initialement auditionné pour Mario. Il dit que son approche rappelait davantage la version du jeu vidéo exprimée par Martinet, mais ce n’était apparemment pas ce que recherchaient les cinéastes. Même ainsi, Maniscalco a fait l’éloge de Pratt pour sa performance et était toujours heureux d’être impliqué dans le film avec son rôle de contremaître Spike. Comme l’explique Maniscalco :

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Tout le monde disait : ‘Comment se fait-il qu’ils n’aient pas choisi un Italo-Américain pour le rôle ?’ Alors, j’ai lu pour Mario, et j’y suis allé et j’ai fait le tout, ‘C’est moi, Mario !’ et ils ont dit : « On va te donner Spike » », a déclaré le joueur de 49 ans à propos d’avoir essayé le rôle qui est finalement allé à Pratt. « Apparemment, ça n’a pas marché. Donc, euh, c’était génial de faire partie de ce film, c’est un mastodonte, et Chris a fait un excellent travail. »

En relation: Le film Super Mario Bros.: La dynamique familiale de Mario et Donkey Kong, expliquée





Le contrecoup de Mario Voice inquiète Chris Pratt

Images universelles

Avant que quiconque ait entendu sa voix de Mario, il y avait eu des critiques en ligne sur Chris Pratt exprimant le personnage. L’acteur a admis que le contrecoup l’avait beaucoup inquiété que Le film Super Mario Bros. serait un flop. Son meilleur espoir était que les gens aimeraient le film, car il ne pouvait pas supporter l’idée que sa voix affecte le film de manière négative. Comme Pratt l’a dit précédemment Divertissement ce soir:

« Il y avait eu beaucoup de réactions négatives et les gens parlaient du casting. Et je me suis dit : ‘Oh, mec. J’espère que c’est bon.’ « Et puis c’est tellement bon. C’était juste un tel soulagement. J’étais aussi nerveux que tout le monde que ça allait se gâter et j’étais reconnaissant que ce ne soit pas le cas. »

Pratt apprendrait bien assez tôt qu’il n’avait pas besoin de s’inquiéter. Le film Super Mario Bros. est l’un des films d’animation les plus réussis de tous les temps, battant de nombreux records après sa sortie. Le film a dépassé 1,2 milliard de dollars au box-office mondial, ce qui en fait à la fois le film le plus rentable de l’année et l’adaptation de jeu vidéo la plus rentable de tous les temps.

Le film Super Mario Bros. est maintenant disponible à l’achat sur Digital et peut toujours être vu dans les salles de cinéma.