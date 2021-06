L’acteur vocal des Sims explique pourquoi le jeu a sa propre langue

La série de jeux est née peu de temps après le tournant du millénaire et est devenue un énorme succès international.

Elle a expliqué : « Alors voici pourquoi les Sims et Les Sims jeux ont Simlish – parce que tout le monde du monde entier aime y jouer. Nous le rendons donc accessible à la langue de tout le monde.

« Personne ne se sent exclu, tout le monde peut se sentir inclus car ce n’est pas une langue en particulier. C’est ce qui la rend belle.

« Mais juste par inflexion, en mouvement, la façon dont nous, les acteurs, jouons le jeu vous aidera à comprendre ce qui se passe dans la scène et ce qui se passe avec l’interaction avec tous les Sims.

Cette explication est corroborée par Robi Kauker, qui a été le Sims‘ directeur audio depuis la création du jeu. Il a déclaré que le créateur Will Wright insistait pour que le jeu soit détaché de tout langage réel afin que les joueurs puissent à la place imaginer les conversations entre les personnages.

S’adressant à The Verge l’année dernière, Kauker a déclaré: « Dès le début, il s’agissait de servir le gameplay.



Les Sims Le fan et concepteur de jeux Mitu Khandaker a ajouté : « Plus quelque chose est abstrait, plus vous pouvez vous y insérer.