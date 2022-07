L’acteur vocal de Cabbage Man reprendra son rôle vert dans la série d’avatars de Netflix

L’un des gags de longue date de la franchise Avatar est les choux. Ce pauvre marchand de choux ne peut tout simplement pas faire une pause alors que ses produits sont battus et jetés chaque fois que l’Équipe de l’Avatar erre dans sa direction. Selon un article sur Avatar News, les manigances se poursuivront alors que James Sie, le doubleur original du marchand, reprendra son rôle dans la prochaine adaptation en direct de Netflix !

Connu simplement sous le nom de « The Cabbage Merchant », ce pauvre gars a été présenté dans l’épisode cinq, « The King of Omashu », dans Avatar : le dernier maître de l’air. Aang et ses amis ont fait un tour sur le système de livraison d’Omashu, qui consistait en des toboggans motorisés qui pliaient la terre. Lorsque leur trajet devient poilu, Aang fait dérailler leur poubelle et s’écrase directement dans le chariot du marchand. Ils sont attrapés par le garde et amenés au roi pour vandalisme. Mais ce n’est pas la dernière fois que nous voyons le pauvre marchand bouleversé. Il fait des apparitions dans plusieurs autres épisodes, tels que « The Waterbending Scroll », « The Serpent’s Pass » et « The Tales of Ba Sing Se ». À chaque fois, il devait voir ses pauvres choux être victimes d’une sorte de destruction, et il criait sa ligne de signature, « Mes choux! »

FILM VIDÉO DU JOUR

« Cet endroit est pire qu’Omashu! »

Avatar : le dernier maître de l’air

Le marchand de choux ferait également des apparitions dans les bandes dessinées d’Avatar, mais son héritage continuerait de vivre. Dans la série de suivi, Légende de Korra, il s’avère que le marchand de choux s’est très bien débrouillé. Il est révélé dans la suite de la série que le marchand a fini par fonder un empire du chou sous la forme de Cabbage Corp ! Lau Gan-Lan, le fils du marchand, a été critiqué lors de la première saison lorsqu’il a été accusé de s’être allié à l’organisation terroriste Égalitariste. Alors que les autorités venaient arrêter Lau Gan-Lan, il criait : « Non ! Pas mon Cabbage Corp ! dans un clin d’œil drôle mais doux-amer à la malchance de son père. Le fils du pauvre marchand de choux serait également exprimé par Sie!

James Sie a une longue histoire dans le monde du doublage. Son rôle le plus important est l’animé Jackie Chan dans Kids WB’s Jackie Chan Aventures, qui s’est déroulé de 2000 à 2005. Il a également exprimé le personnage de Shendu dans la même série. Il a également succédé à Jackie Chan lorsqu’il interprétait le rôle de Master Monkey dans la série Nickelodeon Kung Fu Panda : Légendes de l’Incroyable. Il fera également plusieurs apparitions dans des séries animées au début des années 2000 et 2010, telles que Les aventures de Jimmy Neutron : Boy Genius, Les sinistres aventures de Billy et Mandy, La vie et l’époque de Juniper Lee, Georges curieux, De retour à la basse-courle 2012 Tortues Ninja Teenage Mutant, Sofia la première, Les Simpsonset son rôle le plus récent étant Kung Fu Panda : Le Chevalier Dragonqu’il joue Lao.





Bien que beaucoup de choses aient été gardées secrètes à propos de la prochaine série Avatar de Netflix, c’est toujours un plaisir de voir un personnage repris par son doubleur, en particulier celui qui est considéré comme un favori par beaucoup. Qu’il s’agisse d’une apparition unique ou d’un bâillon courant comme dans sa forme animée est toujours en suspens. Mais quelle que soit la façon dont nous voyons ce malheureux, il est probablement prudent de supposer qu’il y aura un malheureux gaspillage de nourriture.