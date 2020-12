L’acteur vocal Abby Laura Bailey répond à l’indignation des fans à propos du dernier d’entre nous, partie 2

Abby de Le dernier d’entre nous La partie 2 est certainement l’un des personnages les plus polarisants de l’histoire du jeu vidéo, et alors que la doubleuse des personnages, Laura Bailey, s’attendait à ce que certains fans soient bouleversés par son rôle dans la suite très attendue, mais elle ne s’attendait pas au une grande quantité de haine que le personnage a reçue après la sortie du jeu en juillet.

Tout en parlant avec Game Informer, Bailey, qui a été la voix de plusieurs personnages de jeu notables, a déclaré que jouer Abby dans The Last of Us Part 2 était l’un des rôles les plus difficiles qu’elle ait joué, mais a également déclaré que c’était l’un des plus enrichissants. expériences de sa carrière.

«C’était un rôle difficile, mais je pense que c’est une histoire incroyable, et je pense qu’Abby est, mec, l’un des personnages les plus incroyables que j’ai jamais joué.

Alors que Bailey s’attendait à ce que certains fans soient en colère lorsque le jeu est sorti, elle pense également que les fuites ont alimenté certains des outrages et ont rendu la négativité entourant la suite bien pire qu’elle ne l’aurait été autrement.

«Je savais qu’il y aurait certainement des réactions négatives», dit Bailey. «Je savais que j’allais avoir de la haine. Je n’ai pas anticipé l’ampleur. «C’était la tempête parfaite. Je pense que les fuites ont beaucoup à voir avec cela. Si votre première expérience avec cela avait été dans le jeu et que vous aviez continué à avancer, vous auriez eu la croissance et la compréhension. Mais les fuites sont apparues quelques mois à l’avance; il y a eu des mois de gens qui ont formé des barrières et des murs avant de pouvoir comprendre le côté d’Abby, et donc beaucoup de gens n’ont jamais pu le faire.

La plupart de l’intrigue du jeu divulguée avant sa sortie a certainement rendu les choses pires qu’elles n’auraient pu l’être autrement, mais les fans sont également en colère que Le chien méchant a décidé d’utiliser des bandes-annonces trompeuses montrant que Joel, le protagoniste principal du premier jeu, était en vie pendant la majorité de la suite, alors qu’en réalité, il meurt dans les deux premières heures.

Étant donné que The Last of Us Part 2 est sorti il ​​y a à peine cinq mois, il est bien trop tôt pour s’attendre à un troisième jeu de sitôt, mais s’il y en a un, il est probable qu’Abby pourrait être le protagoniste principal à l’avenir.

Quant à ce sur quoi Naughty Dog pourrait travailler en ce moment, eh bien, il est probable qu’ils approchent de la phase finale de l’extension multijoueur de The Last of Us Part 2, qui pourrait sortir l’année prochaine.