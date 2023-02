L’acteur vétéran Vincent Cassel a du mal à naviguer dans son personnage dans The Shrouds

in

L'acteur vétéran Vincent Cassel révèle sa difficulté à naviguer dans son personnage dans The Shrouds Alors que Vincent Cassel était flatté que David Cronenberg ait autant confiance en lui, il était toujours perdu sur la façon de représenter son personnage dans le film.

Les Linceuls voit un monde où les gens peuvent voir leurs proches décédés se décomposer en temps réel. C’était initialement censé être une série Netflix, cependant, Netflix a décidé d’annuler l’émission. Le streamer a payé le réalisateur pour développer pleinement le concept et en faire une série. Il a ensuite écrit les deux premiers épisodes, malheureusement Netflix a décidé de faire machine arrière. Cronenberg a réagi et a dit à Indiewire : « Je pense qu’ils sont très conservateurs et pour une raison quelconque, ils n’ont pas poursuivi mon projet.

Il a poursuivi: « Je les ai quand même remerciés parce que j’ai écrit un scénario et je ne l’aurais pas fait s’il n’y avait pas eu leur enthousiasme. J’étais intéressé par une série en streaming comme une forme alternative de cinéma parce que du coup vous faites huit ou 10 heures de film.

Le scénariste-réalisateur a commencé l’histoire en 1998 et il a dit que Les Linceuls pourrait bien s’adapter à la génération d’aujourd’hui. Il a conclu: «Quand j’ai écrit ceci en 1998, c’était très théorique – contrairement à maintenant, où tout le monde parle de microplastiques dans leur circulation sanguine. La condition humaine est le sujet de mon cinéma et de tout art. À l’heure actuelle, ce sont des choses qui intriguent en ce qui concerne l’endroit où se trouvent les gens et la façon dont ils vivent.