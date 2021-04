L’acteur Tony Moran Bad Mouths Halloween fait des déclarations scandaleuses sur Carpenter & Crew dans une nouvelle vidéo

Tout participant régulier aux conventions d’horreur le sait déjà: si l’acteur original de Michael Myers démasqué Tony Moran est présent … Vous allez entendre des histoires folles. Ces histoires folles ont récemment refait surface dans une compilation vidéo de Moran partageant certaines de ses meilleures (ou pires, selon votre point de vue) sur le classique slasher de 1978. Halloween. Il raconte des histoires en dehors de l’école sur ce qui s’est passé dans les coulisses avec John Carpenter et Jamie Lee Curtis qui pourraient surprendre, choquer et irriter les fans de longue date.

Il va aussi après Chips star Erik Estrada et Jours heureux favori Scott Baio, tout en se livrant à une tirade d’agressions verbales contre Michael Myers de Rob Zombie, Tyler Mane. Il frappe également fort William Shatner. Mais est-ce que quelque chose que Moran a à dire est la vérité? Ou est-ce que l’acteur est simplement vantard et délibérément grossier simplement pour attirer l’attention? Vous êtes le juge.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Tony Moran, le frère aîné d’Erin Moran (Joanie sur Jours heureux), a joué Michael Myers dans Halloween original de John Carpenter pendant quelques secondes éphémères dans le film, lorsque Laurie (Jamie Lee Curtis) déchire le masque de The Shape (joué par Nick Castle dans 98,99% du film) pour révéler la vérité de son frère visage. Ces quelques secondes de temps d’écran dans le slasher qui est salué comme un classique séminal, ont fourni à Moran de vastes opportunités dans le monde entier pour profiter du fandom intense qui a entouré Halloween depuis plus de 4 décennies.

Cette nouvelle vidéo est apparue sur Youtube plus tôt dans la semaine et a laissé de nombreux Halloween les fans secouent la tête. Moran est vu dans la vidéo lors de diverses conventions faisant des déclarations scandaleuses sur la production originale d’Halloween, y compris une inconduite présumée de John Carpenter et Jamie Lee Curtis sur et en dehors du plateau. Il n’hésite pas à attaquer l’acteur de Michael Myers Tyler Mane du film Rob Zombie, l’appelant constamment des noms que nous ne pouvons pas imprimer ici. L’acteur de Michael Myers va même jusqu’à gâcher certains aspects des Halloween Kills de Blumhouse, dans lesquels il a été au courant de certains détails. La vidéo est un truc sauvage.

On ne sait pas si Moran est honnête ici ou s’il ne fait que jouer à la foule, le marteler pour la caméra et se faire un spectacle pour donner du crédit à sa place dans l’histoire de la franchise. Ses actions attirent clairement plus d’attention qu’un simple acteur à une table de convention signant tranquillement des photos pour les fans avec un signe de tête occasionnel et un accueil agréable. En vous éloignant d’une conversation avec Tony Moran, vous vous en souviendrez certainement de tout ce qui se passe lors d’une horreur. Mais ce n’est peut-être pas nécessairement une bonne chose.

Tout au long de la vidéo, Tony Moran bashes Halloween comme une poubelle indépendante qu’il n’aurait jamais pensé que quiconque regarderait jamais. Il fait exploser la base de fans hardcore, leur disant qu’ils ne sont rien d’autre qu’une bande de nerds, jusqu’à leurs visages. Il décrit un chercheur d’autographes avec du vitriol complet, dénigrant le fan comme un perdant complet. Il le fait devant un public qui vient de payer pour obtenir l’autographe de l’homme. Il a clairement un numéro bien répété, un peu comme un humoriste.

Sujets: Halloween, Halloween Kills