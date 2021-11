L’acteur This Is Us qui rejoint l’univers cinématographique Marvel

Les Univers cinématographique Marvel a commencé il y a plus d’une décennie avec le lancement de Hombre de Hierro. À ce moment-là, le studio pariait tout sur une saga basée sur des bandes dessinées de super-héros et on ne savait pas si le public allait choisir ses films. Non seulement ils ont fonctionné, mais ils comptent aujourd’hui parmi les plus gros revenus de l’histoire. Et c’est pourquoi aucun acteur ne veut être laissé de côté de la grande fureur.

Quelques jours après la première de Éternels, le prochain long métrage réalisé par le lauréat d’un Oscar Chloé Zhao, les acteurs ont pris sur eux de défiler sur les tapis rouges et de partager leur enthousiasme de faire partie de l’une des entreprises les plus prospères. Parmi eux, se démarque Angelina Jolie, Richard Madden et Salma Hayek, des personnalités déjà reconnues et récompensées que le public reconnaît immédiatement.

Cependant, quelque chose a attiré l’attention de certains adeptes de Marvel qui ont petit à petit commencé à remarquer quelque chose sur les réseaux sociaux. Et c’est que l’un des Éternels n’était pas moins acteur de C’est nous. Il s’agit de Brian Tyree Henry, qui personnifiera Phastos et vous aurez le pouvoir d’invention. De cette façon, vous pourrez créer tout ce que vous pouvez imaginer, à condition d’avoir suffisamment de matière première à votre disposition.

Éternels -qui complète son casting avec les performances de Gemma Chan, Don Lee, Lia McHugh, Kumail Nanjiani, Lauren Riddlof et Barry Keoghan– racontera l’histoire d’une race immortelle de héros d’élite qui ont vécu secrètement sur Terre pendant des années pour protéger et former des civilisations, et sont maintenant obligés de sortir de l’ombre pour rencontrer et affronter le plus vieil ennemi de l’homme : les Déviants.

Au fil des siècles, le personnage de Brian Tyree Henry a contribué à propulser l’humanité vers la technologie, gardant toujours son génie caché dans l’ombre. L’acteur de 39 ans, qui a également joué le rôle de Alfred « Paper Boi » Miles au Atlanta, a été invité à faire partie de la série de NBC dans un épisode très spécial diffusé en février 2017.

C’est le chapitre nommé Memphis, le numéro 16 de la première saison dans laquelle il a joué Ricky, cousine de William (Ron Cephas Jones). Avec son interprétation de ce membre de la famille biologique des Randall (Sterling K. Brown), a été non seulement reconnu par les fans de la série mais aussi par les experts et a été nominé pour un Primetime Emmy Award du meilleur acteur invité dans une série dramatique.

