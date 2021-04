L’acteur Steve Urkel Jaleel White lance une ligne de cannabis Purple Urkle avec 710 Labs

L’acteur Jaleel White, l’ancienne enfant star célèbre pour avoir joué Steve Urkel sur Questions de famille, a annoncé le lancement d’une nouvelle marque de cannabis créée en collaboration avec 710 Labs. Appelée ItsPurpl, la nouvelle gamme de cannabis présente de manière appropriée plusieurs variantes de la populaire variété Purple Urkle. Il comprendra même une nouvelle variété appelée Stefan, une référence à l’alter-ego plus charmant de Steve Urkel sur Questions de famille.

« Les amis et la famille ont toujours pensé que c’était drôle de m’envoyer des photos contrefaites de moi-même présentées sur des produits à base de cannabis dans des dispensaires à travers le pays » Jaleel Blanc a déclaré à Forbes dans une récente interview expliquant pourquoi il avait décidé de s’impliquer dans l’industrie du cannabis. « Un ami d’enfance de la deuxième année est la personne à qui je remercie de m’être assuré que je faisais les choses de la bonne manière. Tous les quelques mois depuis au moins 2016, un nouvel homme d’affaires venait avec des idées qui semblaient très exploiter l’héritage du personnage d’Urkel et intéressé par l’argent. »

La star de la sitcom des années 90 a ajouté: « Au début, c’était flatteur, mais c’est devenu frustrant de voir et d’entendre parler de Purple Urkle sur le marché du cannabis. Ce qui m’a toujours marqué, c’est qu’il n’y avait pas de leader de marque clair pour l’herbe violette », a récemment déclaré White. dit Forbes. « Cela n’avait aucun sens pour moi, qu’aucune compagnie d’importance n’ait revendiqué cette voie, alors pourquoi pas moi? »

«710 n’a jamais été une marque qui a recherché des accords ou des recommandations de célébrités, car notre programme a toujours été la qualité avant tout», déclare le fondateur de 710 Labs, Brad Melshenker. «Nous avons tendance à laisser le produit parler de lui-même. Mais au fil des ans, Jaleel et moi sommes devenus amis et nos conversations se sont organiquement développées en un projet. Il était en voyage pour trouver le vrai Purple Urkel du début des années 2000. Non seulement cela , il voulait trouver les cultivars violets les plus savoureux et avait collecté des graines avec son ami Sean au fil des ans juste à cette fin.

La marque ItsPurpl montre un personnage de Steve Urkel pourpre ombré sur un emballage noir élégant. Une série de produits en édition limitée comprenant un gaufrier sera également disponible. La série de souches Purple Urkle vendues comprendra également des stylos à vape et « Noodle Doinks », un terme pour un joint roulé à la main qui utilise une nouille fusilli comme béquille.

« Les pods en résine Live sont encore tellement sous-estimés », a déclaré White. « Fumer le résultat final d’une telle gousse de qualité a été surréaliste. Je me sens un peu comme Willy Wonka, la saveur est sortie tellement de bonbons au raisin. Les comestibles sont définitivement une aspiration. Mais nous devons ramper avant de pouvoir marcher. »

White est surtout connu pour avoir joué Steve Urkel sur Questions de famille, un rôle qu’il a repris en 2019 pour la série animée Scooby-Doo et Guess Who?. Il a également fourni la voix de Sonic the Hedgehog dans la série de dessins animés originale du personnage du jeu vidéo dans les années 1990. Plus récemment, il a fait un travail de voix off pour Contes de canard et Teen Titans vont et a eu un rôle récurrent dans la sitcom Netflix Le grand spectacle.

La gamme de cannabis ItsPurpl de White sera officiellement lancée le 20 avril 2021. Elle sera dans un premier temps sur les rayons des dispensaires en Californie avec des plans de croissance vers plus de marchés à l’avenir. Vous pouvez rester à jour et en savoir plus sur la marque sur le site officiel d’ItsPurpl. Vous pouvez lire l’interview de White sur son nouveau produit chez Forbes.

Sujets: Questions de famille