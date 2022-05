célébrités

L’acteur Ray Liotta a été confirmé mort à l’âge de 67 ans. Il a su briller dans de multiples films, mais on se souviendra surtout de lui pour Goodfellas.

© GettyL’acteur Ray Liotta est décédé à l’âge de 67 ans.

Le monde d’Hollywood subit une nouvelle grande perte ce jeudi. Selon la confirmation du média américain Deadline, L’acteur Ray Liotta est décédé à l’âge de 67 ans.. Pour le moment, les causes n’ont pas été révélées, mais on sait que Il est mort dans son sommeil en République dominicaine, le pays dans lequel il tournait le film. Eaux dangereuses. Il avait une fille, nommée Karsen, et était sur le point d’épouser Jacy Nittolo.

La figure de l’acteur a gagné en pertinence au début des années 90 lorsqu’il a joué dans Affranchis, le chef-d’œuvre réalisé par Martin Scorsese, aux côtés de Robert De Niro, Joe Pesci, Lorraine Bracco et Paul Sorvino. Dans un drame policier, il a joué Henri Collineun gangster américain associé à la famille Lucchese à New York de 1955 à 1980.

Bien qu’il soit devenu pertinent en 1987 lorsqu’il a été nominé aux Golden Globes pour quelque chose de sauvage, le rôle dans le long métrage de Scorsese a changé sa vie et a représenté l’un des moments les plus importants de sa carrière. Au fil du temps, des propositions sont venues Fausse séduction (1992), Cop Land (1997), Hannibal (2001) et Identité (2003). De plus, on se souvient de lui pour avoir mis sa voix à Tommy Vercetti dans le jeu vidéo GTA Vice City.

En 1999, il a obtenu une nomination pour le meilleur acteur dans une télévision ou une mini-série aux Screen Actors Guild Awards pour La meute de rats et en 2005, il a reçu le Emmy Award du meilleur acteur invité dans une série dramatique pour Urgences. Ces dernières années, il avait fait partie de Les nombreux saints de Newark, histoire de mariage Oui Pas de mouvement soudaincomme titres vedettes.

Sa mort a généré une grande surprise dans les réseaux sociaux et son nom fait déjà partie des principales tendances avec des fans qui le virent. On s’attend à ce que dans les prochaines heures la situation soit clarifiée et la raison de sa mort en République dominicaine sera officiellement communiquée.

