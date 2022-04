L’acteur qui reviendrait dans Doctor Who avant Marvel

in

merveille

Matt Smith a eu la chance d’incarner un méchant Marvel mais il n’hésite pas une seconde : il reviendrait d’abord dans Doctor Who. Ses paroles!

©IMDBLes Daleks de Doctor Who

Matt Smith joué le Docteur Who entre 2010 et 2013, réalisant une croissance significative de sa carrière professionnelle à partir de ce personnage emblématique. Il s’agit d’un extraterrestre avec des centaines d’années qui fait partie de la race des Les seigneurs du temps et voyager à travers différentes époques dans son TARDIS, souvent avec des compagnons spéciaux. Une fois que ce personnage est blessé, il peut se soigner mais en acquérant une nouvelle apparence. le regard de Matt Smith il est le dixième médecin.

L’acteur a rejoint l’un des projets qui Sony filmé dans son univers de personnages Spider-Man, qui comprend les deux films Spider-Man. Venin mettant en vedette Tom Hardyet ce film dans lequel Matt Smith personnifié le méchant Milo jouant l’antagoniste du protagoniste Jared Leto qui agit comme Morbiusle personnage qui donne son nom au film.

Préférences de Matt Smith

Dans le film, les personnages de Jared Leto Oui Matt Smith Ils sont malades depuis des années et Michael Morbius utilise toutes ses connaissances en tant que scientifique pour développer un remède qui les transforme en « Vampires vivants ». La vérité est que Milo devient un meurtrier cruel une fois qu’il a éveillé sa soif de sang humain tandis que Michael fait de son mieux pour rester en ligne et arrêter son ancien partenaire.

Matt Smith Il a répondu ce qu’il préfère concernant les emplois qu’il a eu à faire dans sa vie professionnelle et a répondu : « Doctor Who est la meilleure chose au monde. Je veux dire, ça ne veut pas dire que je n’aimerais pas être dans une suite de Morbius avec Jared, parce que je le ferais, mais le Docteur est le Docteur. Insurmontable. Le meilleur de la planète. » Répondit avec éloquence l’interprète qui savait être le dixième Docteur dans cette histoire mythique.

Beaucoup espèrent que Matt Smith reviens comme lui Seigneur du Temps dans une spéciale qui aura lieu l’année prochaine. Pendant ce temps, la carrière de l’acteur continue de se développer avec un élan phénoménal grâce à sa présence dans le film susmentionné. Morbiusles premières saisons de la série acclamée La Couronne et très bientôt dans la préquelle Le Trône de Fer: Maison du Dragon.

