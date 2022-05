L’acteur qui pourrait remplacer Ezra Miller dans le rôle de Flash

Bandes dessinées DC

Les complications personnelles d’Ezra Miller pourraient déborder sur sa vie professionnelle car Warners aurait déjà l’acteur pour le remplacer en tant que Flash.

© GettyEzra Miller

Les dernières fois n’ont pas été faciles pour Ezra Miller qu’à Hawaï a eu différents incidents. Il a d’abord eu une altercation avec un couple dans un bar, tandis que quelques jours plus tard, il a jeté une chaise sur une femme lors d’une soirée privée. Des sources proches de l’acteur soulignent également que lors du tournage du film Éclat pour lui Univers étendu DC il a été vu dans des états altérés et en difficulté.

Tout cela sert d’argument aux dirigeants de Warner Bros. qu’ils auraient pris la décision de remplacer l’acteur en tant que Scarlet Runner au sein de la franchise de super-héros où il partage une affiche avec des acteurs comme Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa et Ray Fisher. Certains d’entre eux ont eu leurs controverses, mais le « récompense » dans ce sens, Miller le prend.

Ezra Miller en difficulté

informations partagées par ScreenGeek s’assure que Ezra Miller sera remplacé par Dylan O’Brien dans le rôle de Barry Allen/Flash. l’initié Daniel R.P.K.qui a toujours de bons faits sur les films de super-héros en production, a soutenu cette nouvelle, ce qui n’est probablement pas si surprenant compte tenu des antécédents troublés de Miller.

La vérité est qu’il y a encore une entrée mettant en vedette Ezra Miller dans le Univers étendu DC et c’est justement le film centré sur son personnage : Éclat. Le film est réalisé par l’Argentin Andy Muschietti et le casting comprend deux Batman alternatifs avec les versions de Ben Affleck et Michael Keaton présentes, ainsi que Sasha Calle prêtant son corps à Supergirl. On dit que cette cassette va révolutionner le DCEU !

Après avoir subi des retards importants et des rumeurs de changements substantiels dans son intrigue, comme la version qui signalait la mort de Batman de Ben Affleck qui survivrait finalement à cette aventure, le film Scarlet Runner sortira en salles le 23 juin 2023.Warner Bros. Prendrez-vous une décision sur le protagoniste avant la première du film ? Il faudra attendre et voir.

Dylan O’Brien est devenu célèbre en tant que youtuber qui a été sélectionné pour la série loup adolescent où son travail en tant que Stiles Stilinski a été très apprécié. Plus tard, il a participé à des films tels que La première fois Oui Le stage. Il a également prêté son corps au personnage Thomas de la trilogie coureur de labyrinthece qui lui a valu des prix tels que le Prix ​​​​du film MTV et deux Prix ​​​​du choix des adolescents. Plus de titres dans votre filmographie ? DeepwaterHorizon, Assassin américain, L’amour et les monstres Oui Bourdon.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂