L’acteur qui pourrait incarner Michael Corleone dans un nouveau Le Parrain

primordial

Ce mois-ci va commencer une nouvelle aventure pour les fans de la trilogie de Francis Ford Coppola avec la première de L’offre. Avec un quatrième film écarté, imaginez-vous un remake ?

©IMDBAl Pacino dans le rôle de Michael Corleone.

Avec trois films réalisés, il fut un temps où l’on croyait que Le parrain J’aurais un quart. La trilogie inspirée des travaux de mario puzzo est venu au cinéma par la main de Francis Ford Coppola et c’est l’un des joyaux incontournables du visionnage de tout cinéphile. À une époque où tous les films sont sujets à des remakes et à des redémarrages, il serait intéressant de savoir ce qui pourrait arriver à cet élément important de l’industrie cinématographique. Hollywood.

Oui, il est vrai qu’il n’y a pas de suite confirmée ni de redémarrage en cours, mais cela n’enlève pas la possibilité de jouer et d’imaginer quel artiste pourrait avoir la possibilité de se mettre à la place du personnage qui Al Pacino immortalisé sur grand écran. L’acteur a été nominé deux fois pour L’Académie pour son travail de Michel Corleonemais il n’a jamais remporté ce prix pour ce film et a dû attendre qu’il lui vienne grâce à Parfum femme.

Il est difficile de penser à un artiste qui puisse incarner Michel Corleone de la même manière que tu l’as fait Pacino, mais ce n’est pas fou qu’il y ait un personnage qui soit joué par différents acteurs. On peut penser, par exemple, à Sherlock Holmes (Robert Downey Jr. et Benedict Cumberbatch) ou les différentes incarnations qu’il y eut de Homme chauve-sourisavec Robert Pattinson comme le plus récent.

Deux acteurs qui pourraient être choisis pour se mettre dans la peau de Michel Corleone et imiter l’aspect physique et esthétique qui a été atteint avec la trilogie de Coppola voudrais Robert Downey Jr. et Joseph Gordon-Levitt. Des deux, peut-être selon l’âge, le plus approprié serait Gordon Levitt, ce qui pourrait donner à un remake potentiel la chance de faire plusieurs films et de montrer le personnage à différents moments de sa vie. De plus, il a de l’expérience dans les films avec des gangsters, comme quand dans Boucleur il devait être le bras armé de Abe (Jeff Daniels). Qu’est-ce que tu penses?

La série Godfather arrive sur Paramount+

Grâce à Paramount+ce mois-ci vous pourrez profiter non seulement de la trilogie complète de Le parrain, mais aussi d’une série qui va fictionnaliser la construction de ce chef-d’œuvre du cinéma. Protagonisée par Miles Tellers’inspirera des souvenirs du producteur Al-Rudyl’un des responsables de l’aide Coppola pour façonner l’histoire qui est venue au grand écran. Il aura un total de 10 épisodes et commencera à être diffusé le 29 avril.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂