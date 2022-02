L’acteur qui a remplacé Henry Cavill dans le rôle de Superman dans Peacemaker a parlé de sa performance

hbo max

Henry Cavill était l’un des absents du camée de la Justice League en pacificateur et maintenant, l’acteur qui l’a remplacé a parlé du changement. Reste-t-il avec le personnage ?

© GettyHenry Cavill

Le licenciement de Henry Cavill de Warner Bros a indigné tous les fans. Cela fait presque un an que la société a annoncé qu’il ne serait plus Superman, mais malgré tout, ses partisans continuent d’insister pour son retour. En tout cas, c’est un fait qu’il ne sera plus là, même si pour le moment, on ne sait pas qui sera le nouveau Clark Kent. C’est pourquoi le dernier chapitre de pacificateurla série HBO Max, a laissé tout le monde complètement choqué.

pacificateur est la série à succès de James Gunn qui se déroule comme un spin-off de The Suicide Squad. À tel point que, pour le dernier épisode, un camée avec la célèbre Justice League était inévitable. Cependant, la réalité est que c’est ce qui a attiré l’attention des fans et généré une certaine colère. C’est que, au-delà du fait que Jason Momoa et Ezra Miller ont interprété leurs rôles bien connus de Flash et Aquaman, l’absence de Henry Cavill et Gal Gadot en tant que Superman et Wonder Woman était impossible à manquer.

Alors que les deux personnages sont apparus dans ce camée, c’était dans l’ombre et leurs visages n’ont jamais été vus. Pourtant, après tant d’intrigues de la part de ces remplaçants anonymes, c’est désormais celui qui a dévoilé son identité qui a incarné la nouvelle version de Superman. Il s’agit de l’acteur Brad Abramenko, qui avait déjà eu l’occasion de participer à d’autres séries DC telles que Éclat ou chauve-souris sur The CW. Mais maintenant, avec ce camée qu’il a fait, il a reçu tous les regards et commentaires des fans.

En fait, via son compte Instagram, Abramenko a partagé une carte postale avec le costume et a assuré que son rêve venait de se réaliser. « Mon rêve est devenu réalité quand je suis devenu le douzième Superman. Un honneur de porter le costume de Henry Cavill dans la finale de la saison de Peacemaker», a-t-il écrit pour accompagner la photographie. La publication compte déjà plus de 20 000 likes et est devenue virale sur les réseaux sociaux du fait qu’elle pourrait être le nouvel acteur à enfiler ce costume, mais officiellement.

De même, comme si cela ne suffisait pas, l’interprète a également partagé un audiovisuel posant une question à tous ses followers : « Dois-je revenir pour la deuxième saison de Peacemaker ?« , a écrit. Cela a généré beaucoup d’intrigues et une théorie simple : l’enquête n’est qu’un test, mais il aurait déjà été confirmé qu’il était le nouveau Clark Kent. Bien sûr, pour le moment, ni DC ni HBO Max n’ont donné leur version des événements, mais il est probable que Henry Cavill a été officiellement oublié par la production.

