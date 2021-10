L’acteur qui a joué Sauron a parlé de la série Le Seigneur des Anneaux de Prime Video

Un peu moins d’un an après la première de la série Le Seigneur des Anneaux de Amazon Prime Vidéo, les fans rayent les jours pour ce qui sera une nouvelle production basée sur le travail de J. R. R. Tolkien. À la trilogie cinématographique originale de Peter Jackson il faut en ajouter un autre du même réalisateur, Le Hobbit, et le biopic qui mettait en vedette Nicolas Hoult, qui n’avait pas beaucoup d’importance. Le 2 septembre 2022 marquera le début de cette production tant attendue de la plateforme de Diffusion.

Cette année marque les deux décennies écoulées depuis le lancement du premier des films réalisés par Peter Jackson qui, comme on le sait, ont été abattus simultanément. L’un des acteurs impliqués dans la production était Salle du boulanger, qui a joué Sauron. Avant de devenir le méchant emblématique de la série, boulanger il était présenté comme un extra et puis il gagnait du terrain dans la production. De plus, il était chargé d’incarner certains orcs pendant le tournage.

Dans une récente interview, boulanger Il a évoqué l’avenir de la saga, qui comportera un élément nouveau. «Je veux que vous rendiez justice à la franchise. C’est toujours difficile. Vous voyez des choses sur Internet, où ils disent avoir des problèmes avec la série. C’est une très grosse production à faire, avec si peu de temps pour le faire », a déclaré l’acteur qui s’est également déclaré fan de Le Seigneur des Anneaux. L’artiste souhaite que la série ait un bon accueil.

Pour boulanger, la trilogie originale sera « Un point de référence ». L’acteur a raconté : « Le Hobbit c’était bien et ça s’est bien passé, mais les trois premiers montraient une belle image de tous les mondes : Mordor, Isengard, Fondcombe. Tous ces mondes qu’ils ont créés Peter Jackson et Fran walsh ils sont tellement épiques. Nos attentes sont élevées pour tout ce qu’il a fait Peter Jackson« . Bien qu’il ait précisé qu’il tentera de mettre de côté tout ce qui a été fait précédemment pour évaluer la nouvelle série, il a condamné : « Nous avons de grands espoirs et attentes. Parce que si tu vas refaire Le Seigneur des Anneaux et son histoire, il vaut mieux que ça se passe bien ».

Adrien Brody était sur le point de rejoindre Le Seigneur des Anneaux

Avant Le Seigneur des Anneaux est devenu le succès absolu qu’il a été, avec une trilogie de clôture qui a pris tout les oscars à qui il avait été nommé (11, pour Le retour du roi), personne ne savait ce qui allait se passer. Pour cette raison, certains acteurs ont eu le luxe de rejeter les propositions de main-d’œuvre qui leur étaient faites. Entre eux, Adrien Brody, ce qu’il a dit dans une interview avec GQ de même que.

« Je lançais pour Le Seigneur des Anneaux et pour une raison quelconque je ne l’ai pas pris « révélé. Jackson, avec qui il a ensuite travaillé sur King Kong, il a offert « Un personnage semblable à un hobbit », mais l’acteur n’a pas voulu dire ce que c’était. « Je me souviens être allé au cinéma pour voir Le Seigneur des Anneaux avec mon ex petite amie et qu’elle se retourne et me dise : ‘Tu as refusé Le Seigneur des Anneaux? Je me souviens m’être senti très stupide « , a déclaré l’acteur que l’année de la première Les deux tours il a gagné oscar grâce à Le pianiste.

