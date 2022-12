L’acteur qui a failli incarner Sam dans Le Seigneur des anneaux

Curiosités

Le rôle joué par la figure de les goonies dans le film de Peter Jackson, cela aurait pu être pour un célèbre animateur de télévision.

© IMDbLe Seigneur des Anneaux.

Il n’y a pas de trilogie aussi puissante visuellement que celle de Le Seigneur des Anneaux Quoi Pierre Jackson ont été créés entre 2001 et 2003. Tournés simultanément en Nouvelle-Zélande, ils sont devenus des classiques du cinéma épique et sont devenus des figures de Hollywood à ses protagonistes : Elijah Wood et Viggo Mortensendans un casting qui comprenait également des artistes tels que Cate Blanchett, Hugo Weaving, Ian McKellen et Orlando Bloom.

Les films de Le Seigneur des Anneaux marqué un avant et un après dans l’histoire du cinéma, réussissant à adapter une œuvre aussi complexe que celle de J. R. R. Tolkien. Là, nous avons vu l’histoire de Frodon, un hobbit choisi par le destin pour être le héros de la Terre du Milieu, dans une mission qui consistait à détruire un anneau capable de mettre fin au monde tel qu’ils le connaissaient. Ce qu’il a fait accompagné de l’un des personnages les plus aimés des fans : samwise gamegee.

Comme nous le savons bien, le rôle de Sam est passé entre les mains de Sean Astinqui avaient déjà eu de beaux jobs dans l’industrie comme celui de Mike dans les goonies ou celui de Mike dans un garçon rencontre une fille. Pourtant, l’histoire s’apprêtait à être bien différente, avec un personnage dont l’incarnation aurait pu être la responsabilité d’un célèbre hôte de la télévision américaine aujourd’hui.

Dans une interview sur le podcast Heureux Triste Confus, james cordon a révélé qu’il était venu au casting. « Chaque personne à Londres a auditionné pour Le Seigneur des Anneaux. Tout le monde. j’ai auditionné pour Samwise. je le faisais ! L’accent et tout ! ‘M Frodon‘. Deux amis sont allés nous appeler tous le lendemain et le surlendemain. Et puis ils n’ont plus appelé aucun d’entre nous »il expliqua.

+Où voir la trilogie complète du Seigneur des Anneaux

Il n’y a aucun moyen de terminer l’année en regardant l’une des meilleures trilogies de l’histoire du cinéma comme Le Seigneur des Anneaux. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire à la fois dans Amazon Prime Vidéo comme dans HBO Max. Bien sûr, si vous voulez voir les versions étendues des trois films, La communauté de l’anneau, Les deux tours Oui Le retour du roivous ne pouvez le faire que dans HBO Max. Sur ladite plate-forme diffusion Il y a à la fois les versions vues au cinéma et celles qui totalisent un peu plus de deux heures de matériel supplémentaire.

